Análisis técnico de FLOKI (FLOKI) de hoy La página de análisis de FLOKI proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de FLOKI. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de FLOKI a continuación. Regístrate

Cambio de precio de FLOKI (FLOKI) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.00002062 -- -0.25% -7.83% -39.32%

Indicadores técnicos de FLOKI

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de FLOKI en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Comprar Vender 6 Mantener 10 Comprar 10 Medias móviles : Comprar agresivamente Vender 0 Mantener 5 Comprar 9 Indicadores técnicos : Vender agresivamente Vender 6 Mantener 5 Comprar 1 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.00002062 0.00002062 R2 0.00002062 0.00002061 R1 0.00002061 0.00002061 PP 0.00002061 0.00002061 S1 0.0000206 0.0000206 S2 0.0000206 0.0000206 S3 0.00002059 0.0000206

Señales del mercado de FLOKI Volumen neto actual de órdenes abiertas 5.46M $21.96 M $16.50 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días 0.31M Compras activas en 3 días $2.11 M Ventas activas en 3 días $1.80 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días 0.18M Compras activas en 7 días $4.60 M Ventas activas en 7 días $4.42 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de FLOKI Ingresos netos Precio de FLOKIUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 $0.04 M 0.00 2026-08-11 $0.08 M 0.00 2026-08-10 $0.00 M 0.00 2026-08-09 $0.02 M 0.00 2026-08-08 $0.05 M 0.00 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera FLOKI (FLOKI) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de FLOKI en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h FLOKI / USDT $0.00002063 $0.00002063 $0.00002063 +1.02% 3.50B (USDT) Trade FLOKI / USDC $0.0000206 $0.0000206 $0.0000206 +0.98% 2.62B (USDT) Trade