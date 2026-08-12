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Análisis técnico de FLOKI (FLOKI) de hoy

Análisis técnico de FLOKI (FLOKI) de hoy

La página de análisis de FLOKI proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de FLOKI. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de FLOKI a continuación.

Cambio de precio de FLOKI (FLOKI)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$0.00002062---0.25%-7.83%-39.32%
Obtén más información sobre el precio de FLOKI

Indicadores técnicos de FLOKI

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de FLOKI en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Comprar
Vender 6
Mantener 10
Comprar 10
Medias móviles:Comprar agresivamenteVender 0Mantener 5Comprar 9
Indicadores técnicos:Vender agresivamenteVender 6Mantener 5Comprar 1
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
0.00002062
0.00002062
R2
0.00002062
0.00002061
R1
0.00002061
0.00002061
PP
0.00002061
0.00002061
S1
0.0000206
0.0000206
S2
0.0000206
0.0000206
S3
0.00002059
0.0000206

Señales del mercado de FLOKI

Volumen neto actual de órdenes abiertas
5.46M
$21.96 M
$16.50 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
0.31M
Compras activas en 3 días
$2.11 M
Ventas activas en 3 días
$1.80 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
0.18M
Compras activas en 7 días
$4.60 M
Ventas activas en 7 días
$4.42 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de FLOKI

Ingresos netosPrecio de FLOKIUSDT
HistorialIngresos netosPrecio
2026-08-12$0.04 M0.00
2026-08-11$0.08 M0.00
2026-08-10$0.00 M0.00
2026-08-09$0.02 M0.00
2026-08-08$0.05 M0.00

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

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Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
FLOKI/USDT
$0.00002063
$0.00002063$0.00002063
+1.02%
3.50B (USDT)
FLOKI/USDC
$0.0000206
$0.0000206$0.0000206
+0.98%
2.62B (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

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