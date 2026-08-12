Análisis técnico de Harvest Finance (FARM) de hoy La página de análisis de Harvest Finance proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de FARM. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Harvest Finance a continuación. Regístrate

Cambio de precio de Harvest Finance (FARM) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $5.086 -- -2.31% -0.16% -43.49%

Flujo de capital de Harvest Finance Ingresos netos Precio de FARMUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 $0.00 M 5.03 2026-08-11 $0.00 M 5.07 2026-08-10 $0.00 M 5.12 2026-08-09 $0.00 M 5.24 2026-08-08 $0.00 M 5.18 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera Harvest Finance (FARM) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Harvest Finance en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h FARM / USDT $5.088 $5.088 $5.088 +0.21% 11.08K (USDT) Trade