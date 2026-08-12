Análisis técnico de Euler Finance (EUL) de hoy La página de análisis de Euler Finance proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de EUL. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Euler Finance a continuación. Regístrate

Cambio de precio de Euler Finance (EUL) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $1.1535 -- -18.88% +13.90% -22.26%

Indicadores técnicos de Euler Finance

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Euler Finance en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Comprar Vender 7 Mantener 1 Comprar 18 Medias móviles : Comprar agresivamente Vender 0 Mantener 0 Comprar 14 Indicadores técnicos : Vender Vender 7 Mantener 1 Comprar 4 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 1.1481 1.148 R2 1.148 1.148 R1 1.148 1.148 PP 1.1479 1.1479 S1 1.1479 1.1479 S2 1.1478 1.1479 S3 1.1478 1.1478

Señales del mercado de Euler Finance Volumen neto actual de órdenes abiertas -0.02M $1.54 M $1.56 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días -0.03M Compras activas en 3 días $0.18 M Ventas activas en 3 días $0.21 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días 0.01M Compras activas en 7 días $0.61 M Ventas activas en 7 días $0.60 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de Euler Finance Ingresos netos Precio de EULUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 -$0.01 M 1.16 2026-08-11 $0.00 M 1.16 2026-08-10 -$0.08 M 1.22 2026-08-09 $0.08 M 1.17 2026-08-08 -$0.03 M 1.21 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera Euler Finance (EUL) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Euler Finance en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h EUL / USDT $1.1535 $1.1535 $1.1535 -0.31% 62.41K (USDT) Trade