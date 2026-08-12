Más información de ETHFI
Info. de precios de ETHFI
¿Qué es ETHFI?
Whitepaper de ETHFI
Sitio web oficial de ETHFI
Tokenomía de ETHFI
Pronóstico de precios de ETHFI
Historial de ETHFI
Guía de compra de ETHFI
Conversor de moneda fiat a ETHFI
Spot de ETHFI
Futuros USDT-M de ETHFI
Premercado
Earn
Airdrop+
Noticias
Blog
Learn
Análisis técnico de Ether.Fi Foundation (ETHFI) de hoy
Cambio de precio de Ether.Fi Foundation (ETHFI)
|Precio actual
|24 horas
|7 días
|30 días
|90 días
|$0.3837
|--
|+6.40%
|-8.80%
|-15.40%
Indicadores técnicos de Ether.Fi Foundation
El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Ether.Fi Foundation en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.
|Medias móviles:
|Mantener
|Vender 6
|Mantener 4
|Comprar 4
|Indicadores técnicos:
|Mantener
|Vender 3
|Mantener 7
|Comprar 2
Señales del mercado de Ether.Fi Foundation
Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.
Flujo de capital de Ether.Fi Foundation
|Historial
|Ingresos netos
|Precio
|2026-08-12
|$0.14 M
|0.38
|2026-08-11
|-$0.03 M
|0.37
|2026-08-10
|-$0.16 M
|0.39
|2026-08-09
|$0.07 M
|0.39
|2026-08-08
|-$0.02 M
|0.38
Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.
Explorar más sobre Ether.Fi Foundation
Opera Ether.Fi Foundation (ETHFI) en los mercados de MEXC
Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Ether.Fi Foundation en vivo y opera en directo.
Aviso legal
La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.