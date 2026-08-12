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Los análisis avanzados de IA MEXC brindan actualizaciones diarias sobre Ether.Fi Foundation, que incluyen análisis técnico y oportunidades de inversión. ¡Obtén las últimas noticias diarias ahora!Los análisis avanzados de IA MEXC brindan actualizaciones diarias sobre Ether.Fi Foundation, que incluyen análisis técnico y oportunidades de inversión. ¡Obtén las últimas noticias diarias ahora!

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Análisis técnico de Ether.Fi Foundation (ETHFI) de hoy

Análisis técnico de Ether.Fi Foundation (ETHFI) de hoy

La página de análisis de Ether.Fi Foundation proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de ETHFI. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Ether.Fi Foundation a continuación.

Cambio de precio de Ether.Fi Foundation (ETHFI)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$0.3837--+6.40%-8.80%-15.40%
Obtén más información sobre el precio de Ether.Fi Foundation

Indicadores técnicos de Ether.Fi Foundation

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Ether.Fi Foundation en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Mantener
Vender 9
Mantener 11
Comprar 6
Medias móviles:MantenerVender 6Mantener 4Comprar 4
Indicadores técnicos:MantenerVender 3Mantener 7Comprar 2
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
0.3836
0.3835
R2
0.3835
0.3835
R1
0.3835
0.3835
PP
0.3834
0.3834
S1
0.3834
0.3834
S2
0.3833
0.3834
S3
0.3833
0.3833

Señales del mercado de Ether.Fi Foundation

Volumen neto actual de órdenes abiertas
-0.13M
$5.85 M
$5.98 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
-0.01M
Compras activas en 3 días
$1.90 M
Ventas activas en 3 días
$1.91 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
-0.40M
Compras activas en 7 días
$6.36 M
Ventas activas en 7 días
$6.76 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de Ether.Fi Foundation

Ingresos netosPrecio de ETHFIUSDT
HistorialIngresos netosPrecio
2026-08-12$0.14 M0.38
2026-08-11-$0.03 M0.37
2026-08-10-$0.16 M0.39
2026-08-09$0.07 M0.39
2026-08-08-$0.02 M0.38

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Explorar más sobre Ether.Fi Foundation

Opera Ether.Fi Foundation (ETHFI) en los mercados de MEXC

Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Ether.Fi Foundation en vivo y opera en directo.

Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
ETHFI/USDT
$0.3837
$0.3837$0.3837
+3.45%
4.09M (USDT)
ETHFI/USDC
$0.3832
$0.3832$0.3832
+3.59%
139.18K (USDT)
ETHFI/USD1
$0.3835
$0.3835$0.3835
+3.45%
145.13K (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

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1 ETHFI = 0.3837 USD