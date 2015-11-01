Análisis técnico de Ethereum Classic (ETC) de hoy La página de análisis de Ethereum Classic proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de ETC. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Ethereum Classic a continuación. Regístrate

Cambio de precio de Ethereum Classic (ETC) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $6.38 -- -3.34% -6.87% -31.03%

Indicadores técnicos de Ethereum Classic

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Ethereum Classic en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Mantener Vender 11 Mantener 0 Comprar 15 Medias móviles : Mantener Vender 8 Mantener 0 Comprar 6 Indicadores técnicos : Comprar Vender 3 Mantener 0 Comprar 9 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 6.386 6.385 R2 6.385 6.3838 R1 6.383 6.3831 PP 6.382 6.382 S1 6.38 6.3808 S2 6.379 6.3801 S3 6.377 6.379

Señales del mercado de Ethereum Classic Volumen neto actual de órdenes abiertas -1.36M $9.36 M $10.73 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días 0.08M Compras activas en 3 días $1.94 M Ventas activas en 3 días $1.86 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días 0.07M Compras activas en 7 días $5.39 M Ventas activas en 7 días $5.32 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de Ethereum Classic Ingresos netos Precio de ETCUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 -$0.03 M 6.37 2026-08-11 -$0.16 M 6.32 2026-08-10 -$0.15 M 6.47 2026-08-09 -$0.13 M 6.52 2026-08-08 $0.04 M 6.55 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera Ethereum Classic (ETC) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Ethereum Classic en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h ETC / USDT $6.38 $6.38 $6.38 +1.26% 11.28K (USDT) Trade ETC / USDC $6.389 $6.389 $6.389 +1.26% 8.82K (USDT) Trade ETC / BTC $0.00010016 $0.00010016 $0.00010016 +0.93% 1.33K (USDT) Trade