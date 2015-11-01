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Análisis técnico de Ethereum Classic (ETC) de hoy

Análisis técnico de Ethereum Classic (ETC) de hoy

La página de análisis de Ethereum Classic proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de ETC. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Ethereum Classic a continuación.

Cambio de precio de Ethereum Classic (ETC)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$6.38---3.34%-6.87%-31.03%
Obtén más información sobre el precio de Ethereum Classic

Indicadores técnicos de Ethereum Classic

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Ethereum Classic en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Mantener
Vender 11
Mantener 0
Comprar 15
Medias móviles:MantenerVender 8Mantener 0Comprar 6
Indicadores técnicos:ComprarVender 3Mantener 0Comprar 9
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
6.386
6.385
R2
6.385
6.3838
R1
6.383
6.3831
PP
6.382
6.382
S1
6.38
6.3808
S2
6.379
6.3801
S3
6.377
6.379

Señales del mercado de Ethereum Classic

Volumen neto actual de órdenes abiertas
-1.36M
$9.36 M
$10.73 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
0.08M
Compras activas en 3 días
$1.94 M
Ventas activas en 3 días
$1.86 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
0.07M
Compras activas en 7 días
$5.39 M
Ventas activas en 7 días
$5.32 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de Ethereum Classic

Ingresos netosPrecio de ETCUSDT
HistorialIngresos netosPrecio
2026-08-12-$0.03 M6.37
2026-08-11-$0.16 M6.32
2026-08-10-$0.15 M6.47
2026-08-09-$0.13 M6.52
2026-08-08$0.04 M6.55

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

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Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
ETC/USDT
$6.38
$6.38$6.38
+1.26%
11.28K (USDT)
ETC/USDC
$6.389
$6.389$6.389
+1.26%
8.82K (USDT)
ETC/BTC
$0.00010016
$0.00010016$0.00010016
+0.93%
1.33K (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

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