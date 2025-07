ETC

Ethereum Classic (ETC) es una criptomoneda y blockchain pública. ETC se especializa en interoperabilidad con Defi y otras blockchain, aplicaciones seguras, contratos inteligentes y transacciones peer-to-peer; ETC se lanzó en 2016 a través de un esfuerzo de base liderado por la comunidad para convertirse en una red verdaderamente resistente y descentralizada.

NombreETC

PuestoNo.36

Cap. de mercado$0.00

Cap. de mercado totalmente diluida$0.00

Cuota de mercado0.0007%

Vol. de operaciones/Cap. de mercado (24 h)114.65%

Suministro de circulación152,722,676.78687564

Suministro máx.210,700,000

Suministro total210,700,000

Tasa de circulación0.7248%

Fecha de emisión2015-11-01 00:00:00

El precio al que el activo fue emitido por primera vez0.7523 USDT

Máximo histórico176.15769168,2021-05-06

Precio más bajo0.45244601368904114,2016-07-25

Blockchain públicaETC

