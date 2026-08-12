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Análisis técnico de MULTIVERSX (EGLD) de hoy

Análisis técnico de MULTIVERSX (EGLD) de hoy

La página de análisis de MULTIVERSX proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de EGLD. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de MULTIVERSX a continuación.

Cambio de precio de MULTIVERSX (EGLD)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$2.687---2.97%-11.24%-39.54%
Obtén más información sobre el precio de MULTIVERSX

Indicadores técnicos de MULTIVERSX

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de MULTIVERSX en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Mantener
Vender 13
Mantener 3
Comprar 10
Medias móviles:VenderVender 9Mantener 0Comprar 5
Indicadores técnicos:MantenerVender 4Mantener 3Comprar 5
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
2.6823
2.6816
R2
2.6816
2.6812
R1
2.6813
2.681
PP
2.6806
2.6806
S1
2.6803
2.6802
S2
2.6796
2.68
S3
2.6793
2.6796

Señales del mercado de MULTIVERSX

Volumen neto actual de órdenes abiertas
-0.50M
$6.58 M
$7.08 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
-0.06M
Compras activas en 3 días
$0.92 M
Ventas activas en 3 días
$0.97 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
0.03M
Compras activas en 7 días
$1.66 M
Ventas activas en 7 días
$1.64 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de MULTIVERSX

Ingresos netosPrecio de EGLDUSDT
HistorialIngresos netosPrecio
2026-08-12$0.00 M2.69
2026-08-11-$0.02 M2.66
2026-08-10$0.00 M2.69
2026-08-09$0.00 M2.70
2026-08-08$0.01 M2.69

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

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Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
EGLD/USDT
$2.687
$2.687$2.687
+1.05%
26.50K (USDT)
EGLD/USDC
$2.684
$2.684$2.684
+1.01%
20.25K (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

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