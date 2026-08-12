Análisis técnico de MULTIVERSX (EGLD) de hoy La página de análisis de MULTIVERSX proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de EGLD. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de MULTIVERSX a continuación. Regístrate

Cambio de precio de MULTIVERSX (EGLD) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $2.687 -- -2.97% -11.24% -39.54%

Indicadores técnicos de MULTIVERSX

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de MULTIVERSX en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Mantener Vender 13 Mantener 3 Comprar 10 Medias móviles : Vender Vender 9 Mantener 0 Comprar 5 Indicadores técnicos : Mantener Vender 4 Mantener 3 Comprar 5 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 2.6823 2.6816 R2 2.6816 2.6812 R1 2.6813 2.681 PP 2.6806 2.6806 S1 2.6803 2.6802 S2 2.6796 2.68 S3 2.6793 2.6796

Señales del mercado de MULTIVERSX Volumen neto actual de órdenes abiertas -0.50M $6.58 M $7.08 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días -0.06M Compras activas en 3 días $0.92 M Ventas activas en 3 días $0.97 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días 0.03M Compras activas en 7 días $1.66 M Ventas activas en 7 días $1.64 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de MULTIVERSX Ingresos netos Precio de EGLDUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 $0.00 M 2.69 2026-08-11 -$0.02 M 2.66 2026-08-10 $0.00 M 2.69 2026-08-09 $0.00 M 2.70 2026-08-08 $0.01 M 2.69 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera MULTIVERSX (EGLD) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de MULTIVERSX en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h EGLD / USDT $2.687 $2.687 $2.687 +1.05% 26.50K (USDT) Trade EGLD / USDC $2.684 $2.684 $2.684 +1.01% 20.25K (USDT) Trade