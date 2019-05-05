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Análisis técnico de Polkadot (DOT) de hoy

Análisis técnico de Polkadot (DOT) de hoy

La página de análisis de Polkadot proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de DOT. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Polkadot a continuación.

Cambio de precio de Polkadot (DOT)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$0.7884---8.28%-6.85%-40.73%
Obtén más información sobre el precio de Polkadot

Indicadores técnicos de Polkadot

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Polkadot en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Comprar agresivamente
Vender 2
Mantener 8
Comprar 16
Medias móviles:Comprar agresivamenteVender 1Mantener 3Comprar 10
Indicadores técnicos:Comprar agresivamenteVender 1Mantener 5Comprar 6
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
0.7881
0.788
R2
0.788
0.7879
R1
0.7879
0.7879
PP
0.7878
0.7878
S1
0.7877
0.7877
S2
0.7876
0.7877
S3
0.7875
0.7876

Señales del mercado de Polkadot

Volumen neto actual de órdenes abiertas
-0.99M
$21.09 M
$22.08 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
0.32M
Compras activas en 3 días
$33.59 M
Ventas activas en 3 días
$33.27 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
1.78M
Compras activas en 7 días
$97.42 M
Ventas activas en 7 días
$95.64 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de Polkadot

Ingresos netosPrecio de DOTUSDT
HistorialIngresos netosPrecio
2026-08-12-$0.06 M0.79
2026-08-11-$0.55 M0.78
2026-08-10$0.04 M0.80
2026-08-09-$0.08 M0.81
2026-08-08$0.22 M0.82

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

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Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
DOT/USDT
$0.7884
$0.7884$0.7884
+0.85%
1.28M (USDT)
DOT/USDC
$0.7873
$0.7873$0.7873
+0.91%
65.88K (USDT)
DOT/BTC
$0.00001239
$0.00001239$0.00001239
+0.73%
10.29K (USDT)
DOT/USD1
$0.7884
$0.7884$0.7884
+0.77%
69.41K (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

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DOT
USD
USD

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