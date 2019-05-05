Análisis técnico de Polkadot (DOT) de hoy La página de análisis de Polkadot proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de DOT. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Polkadot a continuación. Regístrate

Cambio de precio de Polkadot (DOT) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.7884 -- -8.28% -6.85% -40.73%

Indicadores técnicos de Polkadot

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Polkadot en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Comprar agresivamente Vender 2 Mantener 8 Comprar 16 Medias móviles : Comprar agresivamente Vender 1 Mantener 3 Comprar 10 Indicadores técnicos : Comprar agresivamente Vender 1 Mantener 5 Comprar 6 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.7881 0.788 R2 0.788 0.7879 R1 0.7879 0.7879 PP 0.7878 0.7878 S1 0.7877 0.7877 S2 0.7876 0.7877 S3 0.7875 0.7876

Señales del mercado de Polkadot Volumen neto actual de órdenes abiertas -0.99M $21.09 M $22.08 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días 0.32M Compras activas en 3 días $33.59 M Ventas activas en 3 días $33.27 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días 1.78M Compras activas en 7 días $97.42 M Ventas activas en 7 días $95.64 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de Polkadot Ingresos netos Precio de DOTUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 -$0.06 M 0.79 2026-08-11 -$0.55 M 0.78 2026-08-10 $0.04 M 0.80 2026-08-09 -$0.08 M 0.81 2026-08-08 $0.22 M 0.82 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera Polkadot (DOT) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Polkadot en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h DOT / USDT $0.7884 $0.7884 $0.7884 +0.85% 1.28M (USDT) Trade DOT / USDC $0.7873 $0.7873 $0.7873 +0.91% 65.88K (USDT) Trade DOT / BTC $0.00001239 $0.00001239 $0.00001239 +0.73% 10.29K (USDT) Trade DOT / USD1 $0.7884 $0.7884 $0.7884 +0.77% 69.41K (USDT) Trade