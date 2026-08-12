Análisis técnico de DEXE (DEXE) de hoy
Cambio de precio de DEXE (DEXE)
|Precio actual
|24 horas
|7 días
|30 días
|90 días
|$1.979
|--
|-13.70%
|-95.82%
|-83.53%
Indicadores técnicos de DEXE
El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de DEXE en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.
|Medias móviles:
|Vender agresivamente
|Vender 12
|Mantener 0
|Comprar 2
|Indicadores técnicos:
|Comprar
|Vender 4
|Mantener 2
|Comprar 6
Señales del mercado de DEXE
Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.
Flujo de capital de DEXE
|Historial
|Ingresos netos
|Precio
|2026-08-12
|$0.04 M
|2.01
|2026-08-11
|-$0.60 M
|1.98
|2026-08-10
|-$0.34 M
|2.14
|2026-08-09
|-$0.85 M
|2.19
|2026-08-08
|$0.09 M
|2.28
Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.
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