Análisis técnico de DEXE (DEXE) de hoy La página de análisis de DEXE proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de DEXE. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de DEXE a continuación. Regístrate

Cambio de precio de DEXE (DEXE) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $1.979 -- -13.70% -95.82% -83.53%

Indicadores técnicos de DEXE

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de DEXE en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Vender Vender 16 Mantener 2 Comprar 8 Medias móviles : Vender agresivamente Vender 12 Mantener 0 Comprar 2 Indicadores técnicos : Comprar Vender 4 Mantener 2 Comprar 6 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 1.9733 1.9726 R2 1.9726 1.9722 R1 1.9723 1.972 PP 1.9716 1.9716 S1 1.9713 1.9712 S2 1.9706 1.971 S3 1.9703 1.9706

Señales del mercado de DEXE Volumen neto actual de órdenes abiertas -0.66M $6.71 M $7.37 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días -0.05M Compras activas en 3 días $0.95 M Ventas activas en 3 días $1.00 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días -0.03M Compras activas en 7 días $3.05 M Ventas activas en 7 días $3.09 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de DEXE Ingresos netos Precio de DEXEUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 $0.04 M 2.01 2026-08-11 -$0.60 M 1.98 2026-08-10 -$0.34 M 2.14 2026-08-09 -$0.85 M 2.19 2026-08-08 $0.09 M 2.28 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera DEXE (DEXE) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de DEXE en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h DEXE / USDT $1.979 $1.979 $1.979 -0.25% 100.92K (USDT) Trade DEXE / BTC $0.00003106 $0.00003106 $0.00003106 -0.27% 4.84K (USDT) Trade