Dexe.network or Dexe (Decentralized Social Trading Platform) – an online, decentralized and autonomous cryptocurrency assets portfolio environment which operates via autonomous smart contracts, that includes tools for virtual currency allocation, automatic rebalancing and eliminates the risks of transferring digital wallet details such as private keys and API or any virtual currency data to a third party, as well as fixing the absence of decentralized interconnection between users and successful traders within the framework of DeFi.

NombreDEXE

PuestoNo.110

Cap. de mercado$0,00

Cap. de mercado totalmente diluida$0,00

Cuota de mercado0.0001%

Vol. de operaciones/Cap. de mercado (24 h)19,48%

Suministro de circulación83 733 425,74162056

Suministro máx.0

Suministro total96 504 599,33609451

Tasa de circulación%

Fecha de emisión--

El precio al que el activo fue emitido por primera vez--

Máximo histórico33.54117435,2021-03-08

Precio más bajo0.65351413,2020-11-10

Blockchain públicaETH

Redes sociales

