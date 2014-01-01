Buy CryptoMarketsSpotFuturesKORUEarnEvent Center
More
$1,000,000 TradFi Gala
Regístrate
Los análisis avanzados de IA MEXC brindan actualizaciones diarias sobre DASH, que incluyen análisis técnico y oportunidades de inversión. ¡Obtén las últimas noticias diarias ahora!Los análisis avanzados de IA MEXC brindan actualizaciones diarias sobre DASH, que incluyen análisis técnico y oportunidades de inversión. ¡Obtén las últimas noticias diarias ahora!

Más información de DASH

Info. de precios de DASH

¿Qué es DASH?

Whitepaper de DASH

Sitio web oficial de DASH

Tokenomía de DASH

Pronóstico de precios de DASH

Historial de DASH

Guía de compra de DASH

Conversor de moneda fiat a DASH

Spot de DASH

Futuros USDT-M de DASH

Premercado

Earn

Airdrop+

Noticias

Blog

Learn

Análisis técnico de DASH (DASH) de hoy

Análisis técnico de DASH (DASH) de hoy

La página de análisis de DASH proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de DASH. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de DASH a continuación.

Cambio de precio de DASH (DASH)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$30.71---2.08%-10.78%-29.94%
Obtén más información sobre el precio de DASH

Indicadores técnicos de DASH

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de DASH en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Vender
Vender 14
Mantener 3
Comprar 9
Medias móviles:MantenerVender 8Mantener 0Comprar 6
Indicadores técnicos:VenderVender 6Mantener 3Comprar 3
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
30.6933
30.6866
R2
30.6866
30.6828
R1
30.6833
30.6804
PP
30.6766
30.6766
S1
30.6733
30.6728
S2
30.6666
30.6704
S3
30.6633
30.6666

Señales del mercado de DASH

Volumen neto actual de órdenes abiertas
1.15M
$4.89 M
$3.74 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
-0.15M
Compras activas en 3 días
$1.97 M
Ventas activas en 3 días
$2.12 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
0.17M
Compras activas en 7 días
$5.42 M
Ventas activas en 7 días
$5.25 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de DASH

Ingresos netosPrecio de DASHUSDT
HistorialIngresos netosPrecio
2026-08-12-$0.02 M30.72
2026-08-11-$0.33 M30.34
2026-08-10-$0.34 M31.17
2026-08-09$0.57 M31.84
2026-08-08$0.37 M31.52

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Explorar más sobre DASH

Opera DASH (DASH) en los mercados de MEXC

Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de DASH en vivo y opera en directo.

Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
DASH/USDT
$30.71
$30.71$30.71
+1.25%
13.59K (USDT)
DASH/USDC
$30.71
$30.71$30.71
+1.05%
4.86K (USDT)
DASH/BTC
$0.0004821
$0.0004821$0.0004821
+1.04%
280.70 (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

Calculadora de DASH a USD

Monto

DASH
DASH
USD
USD

1 DASH = 30.71 USD