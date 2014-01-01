Análisis técnico de DASH (DASH) de hoy La página de análisis de DASH proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de DASH. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de DASH a continuación. Regístrate

Cambio de precio de DASH (DASH) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $30.71 -- -2.08% -10.78% -29.94%

Indicadores técnicos de DASH

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de DASH en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Vender Vender 14 Mantener 3 Comprar 9 Medias móviles : Mantener Vender 8 Mantener 0 Comprar 6 Indicadores técnicos : Vender Vender 6 Mantener 3 Comprar 3 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 30.6933 30.6866 R2 30.6866 30.6828 R1 30.6833 30.6804 PP 30.6766 30.6766 S1 30.6733 30.6728 S2 30.6666 30.6704 S3 30.6633 30.6666

Señales del mercado de DASH Volumen neto actual de órdenes abiertas 1.15M $4.89 M $3.74 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días -0.15M Compras activas en 3 días $1.97 M Ventas activas en 3 días $2.12 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días 0.17M Compras activas en 7 días $5.42 M Ventas activas en 7 días $5.25 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de DASH Ingresos netos Precio de DASHUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 -$0.02 M 30.72 2026-08-11 -$0.33 M 30.34 2026-08-10 -$0.34 M 31.17 2026-08-09 $0.57 M 31.84 2026-08-08 $0.37 M 31.52 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera DASH (DASH) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de DASH en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h DASH / USDT $30.71 $30.71 $30.71 +1.25% 13.59K (USDT) Trade DASH / USDC $30.71 $30.71 $30.71 +1.05% 4.86K (USDT) Trade DASH / BTC $0.0004821 $0.0004821 $0.0004821 +1.04% 280.70 (USDT) Trade