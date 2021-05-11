Buy CryptoMarketsSpotFuturesKORUEarnEvent Center
More
$1,000,000 TradFi Gala
Regístrate
Los análisis avanzados de IA MEXC brindan actualizaciones diarias sobre CASPER, que incluyen análisis técnico y oportunidades de inversión. ¡Obtén las últimas noticias diarias ahora!Los análisis avanzados de IA MEXC brindan actualizaciones diarias sobre CASPER, que incluyen análisis técnico y oportunidades de inversión. ¡Obtén las últimas noticias diarias ahora!

Más información de CSPR

Info. de precios de CSPR

¿Qué es CSPR?

Whitepaper de CSPR

Sitio web oficial de CSPR

Tokenomía de CSPR

Pronóstico de precios de CSPR

Historial de CSPR

Guía de compra de CSPR

Conversor de moneda fiat a CSPR

Spot de CSPR

Futuros USDT-M de CSPR

Premercado

Earn

Airdrop+

Noticias

Blog

Learn

Análisis técnico de CASPER (CSPR) de hoy

Análisis técnico de CASPER (CSPR) de hoy

La página de análisis de CASPER proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de CSPR. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de CASPER a continuación.

Cambio de precio de CASPER (CSPR)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$0.002186--+16.46%+16.21%-25.12%
Obtén más información sobre el precio de CASPER

Indicadores técnicos de CASPER

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de CASPER en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Vender
Vender 18
Mantener 2
Comprar 6
Medias móviles:Vender agresivamenteVender 13Mantener 1Comprar 0
Indicadores técnicos:MantenerVender 5Mantener 1Comprar 6
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
0.002188
0.002182
R2
0.002182
0.002178
R1
0.002179
0.002176
PP
0.002173
0.002173
S1
0.00217
0.002169
S2
0.002164
0.002167
S3
0.002161
0.002164

Señales del mercado de CASPER

Volumen neto actual de órdenes abiertas
-0.19M
$0.77 M
$0.96 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
-0.01M
Compras activas en 3 días
$0.02 M
Ventas activas en 3 días
$0.03 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
0.00M
Compras activas en 7 días
$0.13 M
Ventas activas en 7 días
$0.13 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de CASPER

Ingresos netosPrecio de CSPRUSDT
HistorialIngresos netosPrecio
2026-08-12$0.05 M0.00
2026-08-11$0.19 M0.00
2026-08-10$0.07 M0.00
2026-08-09-$0.01 M0.00
2026-08-08$0.10 M0.00

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Explorar más sobre CASPER

Opera CASPER (CSPR) en los mercados de MEXC

Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de CASPER en vivo y opera en directo.

Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
CSPR/USDT
$0.002186
$0.002186$0.002186
+1.57%
36.91M (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

Calculadora de CSPR a USD

Monto

CSPR
CSPR
USD
USD

1 CSPR = 0.002186 USD