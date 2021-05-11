Análisis técnico de CASPER (CSPR) de hoy La página de análisis de CASPER proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de CSPR. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de CASPER a continuación. Regístrate

Cambio de precio de CASPER (CSPR) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.002186 -- +16.46% +16.21% -25.12%

Indicadores técnicos de CASPER

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de CASPER en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Vender Vender 18 Mantener 2 Comprar 6 Medias móviles : Vender agresivamente Vender 13 Mantener 1 Comprar 0 Indicadores técnicos : Mantener Vender 5 Mantener 1 Comprar 6 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.002188 0.002182 R2 0.002182 0.002178 R1 0.002179 0.002176 PP 0.002173 0.002173 S1 0.00217 0.002169 S2 0.002164 0.002167 S3 0.002161 0.002164

Señales del mercado de CASPER Volumen neto actual de órdenes abiertas -0.19M $0.77 M $0.96 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días -0.01M Compras activas en 3 días $0.02 M Ventas activas en 3 días $0.03 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días 0.00M Compras activas en 7 días $0.13 M Ventas activas en 7 días $0.13 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de CASPER Ingresos netos Precio de CSPRUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 $0.05 M 0.00 2026-08-11 $0.19 M 0.00 2026-08-10 $0.07 M 0.00 2026-08-09 -$0.01 M 0.00 2026-08-08 $0.10 M 0.00 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera CASPER (CSPR) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de CASPER en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h CSPR / USDT $0.002186 $0.002186 $0.002186 +1.57% 36.91M (USDT) Trade