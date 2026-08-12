Buy CryptoMarketsSpotFuturesKORUEarnEvent Center
More
$1,000,000 TradFi Gala
Regístrate
Los análisis avanzados de IA MEXC brindan actualizaciones diarias sobre Cronos, que incluyen análisis técnico y oportunidades de inversión. ¡Obtén las últimas noticias diarias ahora!Los análisis avanzados de IA MEXC brindan actualizaciones diarias sobre Cronos, que incluyen análisis técnico y oportunidades de inversión. ¡Obtén las últimas noticias diarias ahora!

Más información de CRO

Info. de precios de CRO

¿Qué es CRO?

Whitepaper de CRO

Sitio web oficial de CRO

Tokenomía de CRO

Pronóstico de precios de CRO

Historial de CRO

Guía de compra de CRO

Conversor de moneda fiat a CRO

Spot de CRO

Futuros USDT-M de CRO

Premercado

Earn

Airdrop+

Noticias

Blog

Learn

Análisis técnico de Cronos (CRO) de hoy

Análisis técnico de Cronos (CRO) de hoy

La página de análisis de Cronos proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de CRO. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Cronos a continuación.

Cambio de precio de Cronos (CRO)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$0.04679---14.37%-15.93%-37.68%
Obtén más información sobre el precio de Cronos

Indicadores técnicos de Cronos

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Cronos en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Vender
Vender 17
Mantener 4
Comprar 5
Medias móviles:VenderVender 10Mantener 1Comprar 3
Indicadores técnicos:VenderVender 7Mantener 3Comprar 2
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
0.04676
0.04676
R2
0.04676
0.04675
R1
0.04675
0.04675
PP
0.04675
0.04675
S1
0.04674
0.04674
S2
0.04674
0.04674
S3
0.04673
0.04674

Señales del mercado de Cronos

Volumen neto actual de órdenes abiertas
-1.13M
$4.68 M
$5.82 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
-0.03M
Compras activas en 3 días
$0.85 M
Ventas activas en 3 días
$0.88 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
-0.09M
Compras activas en 7 días
$4.43 M
Ventas activas en 7 días
$4.52 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de Cronos

Ingresos netosPrecio de CROUSDT
HistorialIngresos netosPrecio
2026-08-12$0.12 M0.05
2026-08-11-$0.12 M0.05
2026-08-10$0.01 M0.05
2026-08-09-$0.22 M0.05
2026-08-08-$1.00 M0.05

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Explorar más sobre Cronos

Opera Cronos (CRO) en los mercados de MEXC

Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Cronos en vivo y opera en directo.

Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
CRO/USDT
$0.04679
$0.04679$0.04679
+0.55%
2.57M (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

Calculadora de CRO a USD

Monto

CRO
CRO
USD
USD

1 CRO = 0.04679 USD