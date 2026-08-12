Análisis técnico de Cronos (CRO) de hoy La página de análisis de Cronos proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de CRO. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Cronos a continuación. Regístrate

Cambio de precio de Cronos (CRO) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.04679 -- -14.37% -15.93% -37.68%

Indicadores técnicos de Cronos

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Cronos en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Vender Vender 17 Mantener 4 Comprar 5 Medias móviles : Vender Vender 10 Mantener 1 Comprar 3 Indicadores técnicos : Vender Vender 7 Mantener 3 Comprar 2 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.04676 0.04676 R2 0.04676 0.04675 R1 0.04675 0.04675 PP 0.04675 0.04675 S1 0.04674 0.04674 S2 0.04674 0.04674 S3 0.04673 0.04674

Señales del mercado de Cronos Volumen neto actual de órdenes abiertas -1.13M $4.68 M $5.82 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días -0.03M Compras activas en 3 días $0.85 M Ventas activas en 3 días $0.88 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días -0.09M Compras activas en 7 días $4.43 M Ventas activas en 7 días $4.52 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de Cronos Ingresos netos Precio de CROUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 $0.12 M 0.05 2026-08-11 -$0.12 M 0.05 2026-08-10 $0.01 M 0.05 2026-08-09 -$0.22 M 0.05 2026-08-08 -$1.00 M 0.05 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera Cronos (CRO) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Cronos en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h CRO / USDT $0.04679 $0.04679 $0.04679 +0.55% 2.57M (USDT) Trade