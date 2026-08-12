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Análisis técnico de Core DAO (CORE) de hoy

Análisis técnico de Core DAO (CORE) de hoy

La página de análisis de Core DAO proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de CORE. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Core DAO a continuación.

Cambio de precio de Core DAO (CORE)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$0.01956---0.67%-21.80%-52.06%
Obtén más información sobre el precio de Core DAO

Indicadores técnicos de Core DAO

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Core DAO en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Comprar agresivamente
Vender 3
Mantener 10
Comprar 13
Medias móviles:Comprar agresivamenteVender 0Mantener 3Comprar 11
Indicadores técnicos:MantenerVender 3Mantener 7Comprar 2
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
0.01954
0.01954
R2
0.01954
0.01953
R1
0.01953
0.01953
PP
0.01953
0.01953
S1
0.01952
0.01952
S2
0.01952
0.01952
S3
0.01951
0.01952

Señales del mercado de Core DAO

Volumen neto actual de órdenes abiertas
-0.09M
$6.29 M
$6.38 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
-0.02M
Compras activas en 3 días
$0.16 M
Ventas activas en 3 días
$0.19 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
-0.04M
Compras activas en 7 días
$0.52 M
Ventas activas en 7 días
$0.56 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de Core DAO

Ingresos netosPrecio de COREUSDT
HistorialIngresos netosPrecio
2026-08-12$0.01 M0.02
2026-08-11-$0.15 M0.02
2026-08-10-$0.02 M0.02
2026-08-09$0.00 M0.02
2026-08-08-$0.04 M0.02

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

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Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
CORE/USDT
$0.01956
$0.01956$0.01956
+2.19%
3.45M (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

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CORE
CORE
USD
USD

1 CORE = 0.01956 USD