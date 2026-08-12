Análisis técnico de Core DAO (CORE) de hoy La página de análisis de Core DAO proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de CORE. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Core DAO a continuación. Regístrate

Cambio de precio de Core DAO (CORE) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.01956 -- -0.67% -21.80% -52.06%

Indicadores técnicos de Core DAO

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Core DAO en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Comprar agresivamente Vender 3 Mantener 10 Comprar 13 Medias móviles : Comprar agresivamente Vender 0 Mantener 3 Comprar 11 Indicadores técnicos : Mantener Vender 3 Mantener 7 Comprar 2 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.01954 0.01954 R2 0.01954 0.01953 R1 0.01953 0.01953 PP 0.01953 0.01953 S1 0.01952 0.01952 S2 0.01952 0.01952 S3 0.01951 0.01952

Señales del mercado de Core DAO Volumen neto actual de órdenes abiertas -0.09M $6.29 M $6.38 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días -0.02M Compras activas en 3 días $0.16 M Ventas activas en 3 días $0.19 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días -0.04M Compras activas en 7 días $0.52 M Ventas activas en 7 días $0.56 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de Core DAO Ingresos netos Precio de COREUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 $0.01 M 0.02 2026-08-11 -$0.15 M 0.02 2026-08-10 -$0.02 M 0.02 2026-08-09 $0.00 M 0.02 2026-08-08 -$0.04 M 0.02 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera Core DAO (CORE) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Core DAO en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h CORE / USDT $0.01956 $0.01956 $0.01956 +2.19% 3.45M (USDT) Trade