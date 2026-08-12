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El precio actual de CMC 20 Index DTF hoy es 128,69 EUR. La capitalización de mercado de CMC20 es 10 441 112,7797475542 EUR. ¡Sigue en tiempo real las actualizaciones de precios de CMC20 a EUR, gráficos en vivo, capitalización de mercado, volumen en las últimas 24 horas, y mucho más en España!El precio actual de CMC 20 Index DTF hoy es 128,69 EUR. La capitalización de mercado de CMC20 es 10 441 112,7797475542 EUR. ¡Sigue en tiempo real las actualizaciones de precios de CMC20 a EUR, gráficos en vivo, capitalización de mercado, volumen en las últimas 24 horas, y mucho más en España!

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Precio de CMC 20 Index DTF(CMC20)

Precio en vivo de 1 CMC20 en EUR:

€110,6734
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-0.55%1D
EUR
Gráfico de precios en vivo de CMC 20 Index DTF (CMC20)
Última actualización de la página: 2026-08-12 05:40:54 (UTC+8)

Precio de CMC 20 Index DTF hoy

El precio actual de CMC 20 Index DTF (CMC20) hoy es € 128,69, con una variación del 0,55% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de CMC20 a EUR es € 128,69 por CMC20.

CMC 20 Index DTF actualmente está en el puesto #8066 por capitalización de mercado en € 10.44M, con un suministro circulante de 81.13K CMC20. Durante las últimas 24 horas, CMC20 cotiza entre € 128,69 (bajo) y € 129,42 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en € 181,060443706126077261, mientras que el mínimo histórico fue € 102,7082683565757002.

En el corto plazo, CMC20 experimentó un cambio de 0,00% en la última hora y de -0,92% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 68,36.

Información del mercado de CMC 20 Index DTF (CMC20)

No.8066

€ 10.44M
€ 10.44M€ 10.44M

€ 68,36
€ 68,36€ 68,36

€ 10,44M
€ 10,44M€ 10,44M

81.13K
81.13K 81.13K

--
----

81 133,83153118
81 133,83153118 81 133,83153118

BSC

La capitalización de mercado actual de CMC 20 Index DTF es de € 10.44M, con un volumen de trading en 24 horas de € 68,36. El suministro circulante de CMC20 es de 81.13K, con un suministro total de 81133.83153118. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 10,44M.

Historial de precios de CMC 20 Index DTF EUR

Rango de precios en 24 horas:
€ 128,69
€ 128,69€ 128,69
24H Mín
€ 129,42
€ 129,42€ 129,42
24H Máx

€ 128,69
€ 128,69€ 128,69

€ 129,42
€ 129,42€ 129,42

€ 181,060443706126077261
€ 181,060443706126077261€ 181,060443706126077261

€ 102,7082683565757002
€ 102,7082683565757002€ 102,7082683565757002

0,00%

-0,54%

-0,92%

-0,92%

Historial de precios de CMC 20 Index DTF (CMC20) en EUR

Siga los cambios de precios de CMC 20 Index DTF para hoy, 30 días, 60 días y 90 días:

PeríodoCambio (EUR)Cambio (%)
Hoy€ -0,6121-0,54%
30 Días€ -1,47-1,13%
60 Días€ +0,55+0,42%
90 Días€ -30,64-19,24%
Cambio de precio de CMC 20 Index DTF hoy

Hoy, CMC20 registró un cambio de € -0,6121 (-0,54%), reflejando su última actividad en el mercado.

Cambio de precio de CMC 20 Index DTF en 30 días

En los últimos 30 días, el precio cambió € -1,47 (-1,13%), mostrando el rendimiento a corto plazo del token.

Cambio de precio de CMC 20 Index DTF en 60 días

Ampliando la vista a 60 días, CMC20 experimentó un cambio de € +0,55 (+0,42%), proporcionando una perspectiva más amplia sobre su rendimiento.

Cambio de precio de CMC 20 Index DTF en 90 días

Al observar la tendencia de 90 días, el precio se movió € -30,64 (-19,24%), ofreciendo una visión de la trayectoria a largo plazo del token.

¿Quieres desbloquear el historial de precios de todos los tiempos y los movimientos del precio de CMC 20 Index DTF (CMC20)?

Consulta la página Historial de precios de CMC 20 Index DTF ahora.

Análisis de CMC 20 Index DTF

Este análisis aprovecha modelos de IA para evaluar la acción reciente del precio de CMC 20 Index DTF, la dinámica de su volumen y el sentimiento del mercado. El procesamiento de datos en tiempo real destaca las tendencias emergentes y las posibles configuraciones de trading, lo cual facilita la toma de decisiones más informadas y oportunas.

¿Qué factores influyen en los precios de CMC 20 Index DTF?

Los precios del CMC20 están influenciados por varios factores clave:

1. El sentimiento del mercado y las tendencias generales del mercado de criptomonedas.
2. Los movimientos de precios de Bitcoin y de los principales altcoins, ya que estos impulsan la correlación sectorial.
3. El volumen de operaciones y la liquidez en los tokens que lo componen.
4. Las noticias regulatorias y los cambios en las políticas que afectan a los mercados de criptomonedas.
5. La adopción institucional y los flujos de inversión.
6. Factores macroeconómicos como la inflación, las tasas de interés y la estabilidad financiera global.
7. Los patrones de análisis técnico y los niveles de soporte/resistencia.
8. Los eventos de reequilibrio del índice y los cambios en sus componentes.
9. La manipulación del mercado y las actividades de trading realizadas por grandes inversores (whales).
10. Las noticias y los desarrollos relacionados con las 20 criptomonedas principales incluidas en el índice.

¿Por qué la gente quiere saber el precio de CMC 20 Index DTF hoy?

La gente quiere conocer el precio de CMC20 hoy por varias razones clave: decisiones de inversión, seguimiento de carteras, toma de decisiones sobre el momento del mercado, cálculos de ganancias y pérdidas, así como oportunidades de trading. Como fondo de índice de criptomonedas, CMC20 sigue a las 20 principales monedas, por lo que su precio refleja las tendencias más amplias del mercado.

Predicción de precios para CMC 20 Index DTF

Predicción del precio de CMC 20 Index DTF (CMC20) para 2030 (en 4 años)
De acuerdo con el módulo de predicción de precios mostrado arriba, el precio objetivo de CMC20 en 2030 es de € --, con un 0,00% de tasa de crecimiento.
Predicción del precio de CMC 20 Index DTF (CMC20) para 2040 (en 14 años)

Para 2040, el precio de CMC 20 Index DTF podría ver un crecimiento del 0,00%. Podría alcanzar un precio de trading de € --.

Herramientas MEXC
Para proyecciones de escenarios en tiempo real y un análisis más personalizado, los usuarios pueden utilizar la herramienta de predicción de precios y la información de mercado basada en IA de MEXC.
Aviso legal: Estos escenarios son ilustrativos y educativos; las criptomonedas son volátiles: realiza tu propia investigación (DYOR) antes de tomar decisiones.
¿Quieres saber qué precios alcanzará CMC 20 Index DTF en el periodo de 2026-2027? Visita nuestra página de predicción de precios para conocer los pronósticos del precio de CMC20 para el periodo de 2026-2027 haciendo clic en Predicción del precio de CMC 20 Index DTF.

Cómo comprar e invertir CMC 20 Index DTF en España

¿Listo para empezar con CMC 20 Index DTF? Comprar CMC20 es rápido y fácil para principiantes en MEXC. Puedes empezar a operar al instante una vez que hayas realizado tu primera compra. Para obtener más información, consulta nuestra guía completa en cómo comprar CMC 20 Index DTF. A continuación encontrarás un resumen rápido de 5 pasos para ayudarte a comenzar tu viaje de compra de CMC 20 Index DTF (CMC20).

Paso 1

Regístrate para obtener una cuenta y completa el KYC

Primero, regístrate y completa el proceso de KYC en MEXC. Puedes hacerlo desde el sitio web oficial de MEXC o la app de MEXC usando tu número de teléfono o correo electrónico.
Paso 2

Añade USDT, USDC o USDE a tu billetera

USDT, USDC y USDE facilitan el trading en MEXC. Puedes comprar USDT, USDC y USDE mediante transferencia bancaria, OTC u operaciones P2P.
Paso 3

Ir a la página de trading Spot

En el sitio web de MEXC, haz clic en Spot en la barra superior y busca tus tokens preferidos.
Paso 4

Elige tus tokens

Con más de -- tokens disponibles, puedes comprar fácilmente Bitcoin, Ethereum y tokens en tendencia.
Paso 5

Completa tu compra

Ingresa la cantidad de tokens o el equivalente en tu moneda local. Haz clic en Comprar, y se abonará CMC 20 Index DTF instantáneamente en tu billetera.
Guía para comprar CMC 20 Index DTF (CMC20)

¿Qué puedes hacer con CMC 20 Index DTF?

Poseer CMC 20 Index DTF te permite abrir más puertas en términos de comprar y holdear. Puedes operar con BTC en cientos de mercados, obtener recompensas pasivas a través de productos flexibles de participación y ahorro, o aprovechar las herramientas de trading profesionales para hacer crecer tus activos. Tanto si eres un principiante o un inversor profesional y experimentado, MEXC facilita la maximización de tu potencial cripto. A continuación se muestran las cuatro formas principales en que puedes aprovechar al máximo tus tokens de Bitcoin

  • Explora el mercado spot de MEXC

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    Opera más de 2,800 tokens con tarifas ultrabajas.

    Trading de futuros

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    Opera con un apalancamiento de hasta 500x y una gran liquidez.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Haz staking de tokens y gana increíbles airdrops.

    Premercado MEXC

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    Compra y vende nuevos tokens antes de su listado oficial.

Operar con tarifas extremadamente bajas en MEXC

Comprar CMC 20 Index DTF (CMC20) en MEXC se traduce en más valor por tu dinero. Como una de las plataformas de criptomonedas con las tarifas más bajas del mercado, MEXC te ayuda a reducir costos desde tu primera operación.

Tarifas de trading spot:
--
Maker
--
Taker
Tarifas de trading de futuros:
--
Maker
--
Taker

Consulta las tarifas de trading competitivas de MEXC

Además, puedes operar al contado una selección de tokens sin ninguna tarifa a través del Festival de 0 Tarifas de MEXC.

Qué es CMC 20 Index DTF (CMC20)

The CoinMarketCap 20 Index DTF (CMC20) is a liquid index token powered by Reserve that tracks the CoinMarketCap 20 Index. The CMC20 Index is a benchmark designed to measure the performance of the top 20 cryptocurrency projects by market capitalization, as ranked by CoinMarketCap. It excludes stablecoins (i.e. USDT), tokens that are pegged to other crypto assets (i.e. WBTC or stETH), and assets with limited investability (e.g. potential litigation risk, or limited circulating liquidity). The index represents the broader cryptocurrency market while providing insight into the performance of a diverse set of digital assets.

CMC 20 Index DTF Recurso

Para conocer CMC 20 Index DTF más a fondo, considera explorar recursos adicionales como el libro blanco, el sitio web oficial y otras publicaciones:

Libro blanco
Sitio Web Oficial CMC 20 Index DTF
Explorador de bloques

Categoría :

Base EcosystemBase NativeBNB Chain Ecosystem

Usuarios También Preguntan: Otras Preguntas Sobre CMC 20 Index DTF

Última actualización de la página: 2026-08-12 05:40:54 (UTC+8)

Actualizaciones importantes de la industria para CMC 20 Index DTF (CMC20)

Tiempo (UTC+8)TipoInformación
02-11 14:20:00Actualizaciones de la Industria
En las últimas 24 horas, salida neta de CEX de 59,400 ETH
02-10 18:39:21Datos On-chain
Ayer, el ETF despot de Bitcoin registró una transferencia neta de $144.9 millones, mientras que el ETF de Ethereum registró una transferencia neta de $57 millones
02-04 11:04:00Actualizaciones de la Industria
El índice de miedo cripto cae nuevamente a 14, el mercado permanece en zona de "miedo extremo"
02-04 00:48:00Actualizaciones de la Industria
$285 millones liquidados en toda la red en las últimas 24 horas, tanto posiciones largas como cortas eliminadas
02-01 01:12:00Actualizaciones de la Industria
Bitcoin cae por debajo del mínimo anterior de $80,600, alcanzando un nuevo mínimo desde el 11 de abril de 2025
01-28 07:44:00Actualizaciones de la Industria
El índice del dólar alcanza su nivel más bajo desde febrero de 2022, el mercado de criptos continúa su rally

Explorar más sobre CMC 20 Index DTF

CMC20 USDT (trading de futuros)

Abre posiciones long o short de CMC20 con apalancamiento. Explora el trading de futuros CMC20USDT en MEXC y aprovecha los movimientos del mercado.

Opera CMC 20 Index DTF (CMC20) en los mercados de MEXC

Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de CMC 20 Index DTF en vivo y opera en directo.

Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
CMC20/USDT
€110,6734
€110,6734€110,6734
-0,54%
0.53 (USDT)

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€0,1040858€0,1040858

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€0,000390956€0,000390956

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€0,0053664€0,0053664

+38,66%

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€2,518768€2,518768

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€0,009804€0,009804

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