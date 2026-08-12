Precio de CMC 20 Index DTF hoy

El precio actual de CMC 20 Index DTF (CMC20) hoy es € 128,69, con una variación del 0,55% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de CMC20 a EUR es € 128,69 por CMC20.

CMC 20 Index DTF actualmente está en el puesto #8066 por capitalización de mercado en € 10.44M, con un suministro circulante de 81.13K CMC20. Durante las últimas 24 horas, CMC20 cotiza entre € 128,69 (bajo) y € 129,42 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en € 181,060443706126077261, mientras que el mínimo histórico fue € 102,7082683565757002.

En el corto plazo, CMC20 experimentó un cambio de 0,00% en la última hora y de -0,92% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 68,36.

Información del mercado de CMC 20 Index DTF (CMC20)

Puesto No.8066 Cap de mercado € 10.44M€ 10.44M € 10.44M Volumen (24H) € 68,36€ 68,36 € 68,36 Cap. de mercado totalmente diluida € 10,44M€ 10,44M € 10,44M Suministro de Circulación 81.13K 81.13K 81.13K Suministro máx. ---- -- Suministro total 81 133,83153118 81 133,83153118 81 133,83153118 Blockchain pública BSC

La capitalización de mercado actual de CMC 20 Index DTF es de € 10.44M, con un volumen de trading en 24 horas de € 68,36. El suministro circulante de CMC20 es de 81.13K, con un suministro total de 81133.83153118. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 10,44M.