Análisis técnico de CETUS (CETUS) de hoy La página de análisis de CETUS proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de CETUS. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de CETUS a continuación. Regístrate

Cambio de precio de CETUS (CETUS) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.01944 -- +8.66% +7.58% -39.14%

Indicadores técnicos de CETUS

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de CETUS en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Vender Vender 15 Mantener 2 Comprar 9 Medias móviles : Vender agresivamente Vender 12 Mantener 0 Comprar 2 Indicadores técnicos : Comprar Vender 3 Mantener 2 Comprar 7 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.01945 0.01942 R2 0.01942 0.01941 R1 0.01941 0.0194 PP 0.01938 0.01938 S1 0.01937 0.01937 S2 0.01934 0.01936 S3 0.01933 0.01934

Señales del mercado de CETUS Volumen neto actual de órdenes abiertas 0.05M $1.89 M $1.85 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días -0.01M Compras activas en 3 días $0.05 M Ventas activas en 3 días $0.06 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días 0.01M Compras activas en 7 días $0.17 M Ventas activas en 7 días $0.16 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de CETUS Ingresos netos Precio de CETUSUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 $0.00 M 0.02 2026-08-11 $0.03 M 0.02 2026-08-10 -$0.07 M 0.02 2026-08-09 -$0.11 M 0.02 2026-08-08 $0.13 M 0.02 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera CETUS (CETUS) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de CETUS en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h CETUS / USDT $0.01946 $0.01946 $0.01946 +1.35% 4.69M (USDT) Trade CETUS / USDC $0.01941 $0.01941 $0.01941 +1.09% 2.84M (USDT) Trade