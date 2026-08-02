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Análisis técnico de CETUS (CETUS) de hoy

Análisis técnico de CETUS (CETUS) de hoy

La página de análisis de CETUS proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de CETUS. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de CETUS a continuación.

Cambio de precio de CETUS (CETUS)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$0.01944--+8.66%+7.58%-39.14%
Obtén más información sobre el precio de CETUS

Indicadores técnicos de CETUS

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de CETUS en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Vender
Vender 15
Mantener 2
Comprar 9
Medias móviles:Vender agresivamenteVender 12Mantener 0Comprar 2
Indicadores técnicos:ComprarVender 3Mantener 2Comprar 7
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
0.01945
0.01942
R2
0.01942
0.01941
R1
0.01941
0.0194
PP
0.01938
0.01938
S1
0.01937
0.01937
S2
0.01934
0.01936
S3
0.01933
0.01934

Señales del mercado de CETUS

Volumen neto actual de órdenes abiertas
0.05M
$1.89 M
$1.85 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
-0.01M
Compras activas en 3 días
$0.05 M
Ventas activas en 3 días
$0.06 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
0.01M
Compras activas en 7 días
$0.17 M
Ventas activas en 7 días
$0.16 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de CETUS

Ingresos netosPrecio de CETUSUSDT
HistorialIngresos netosPrecio
2026-08-12$0.00 M0.02
2026-08-11$0.03 M0.02
2026-08-10-$0.07 M0.02
2026-08-09-$0.11 M0.02
2026-08-08$0.13 M0.02

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

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Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
CETUS/USDT
$0.01946
$0.01946$0.01946
+1.35%
4.69M (USDT)
CETUS/USDC
$0.01941
$0.01941$0.01941
+1.09%
2.84M (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

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