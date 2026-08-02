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Análisis técnico de PancakeSwap (CAKE) de hoy

Análisis técnico de PancakeSwap (CAKE) de hoy

La página de análisis de PancakeSwap proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de CAKE. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de PancakeSwap a continuación.

Cambio de precio de PancakeSwap (CAKE)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$1.453--+2.54%+2.90%-4.85%
Obtén más información sobre el precio de PancakeSwap

Indicadores técnicos de PancakeSwap

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de PancakeSwap en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Vender
Vender 17
Mantener 2
Comprar 7
Medias móviles:Vender agresivamenteVender 14Mantener 0Comprar 0
Indicadores técnicos:ComprarVender 3Mantener 2Comprar 7
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
1.4484
1.4483
R2
1.4483
1.4483
R1
1.4483
1.4483
PP
1.4482
1.4482
S1
1.4482
1.4482
S2
1.4481
1.4482
S3
1.4481
1.4481

Señales del mercado de PancakeSwap

Volumen neto actual de órdenes abiertas
-0.13M
$3.68 M
$3.81 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
-0.10M
Compras activas en 3 días
$0.86 M
Ventas activas en 3 días
$0.96 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
-0.01M
Compras activas en 7 días
$1.60 M
Ventas activas en 7 días
$1.62 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de PancakeSwap

Ingresos netosPrecio de CAKEUSDT
HistorialIngresos netosPrecio
2026-08-12-$0.02 M1.46
2026-08-11$0.27 M1.45
2026-08-10$0.05 M1.44
2026-08-09$0.02 M1.46
2026-08-08$0.19 M1.44

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Explorar más sobre PancakeSwap

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Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
CAKE/USDT
$1.453
$1.453$1.453
+0.27%
296.43K (USDT)
CAKE/USDC
$1.452
$1.452$1.452
+0.48%
38.46K (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

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1 CAKE = 1.453 USD