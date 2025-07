Información de PancakeSwap (CAKE)

PancakeSwap is a BEP20 decentralized trading platform built on the Binance Smart Chain, which uses an automatic market maker mechanism to provide liquidity.

Sitio web oficial: https://pancakeswap.finance/ Whitepaper: https://docs.pancakeswap.finance/developers Explorador de bloques: https://bscscan.com/token/0x0e09fabb73bd3ade0a17ecc321fd13a19e81ce82