Análisis técnico de Coin98 (C98) de hoy La página de análisis de Coin98 proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de C98. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Coin98 a continuación. Regístrate

Cambio de precio de Coin98 (C98) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.01383 -- +12.80% +1.46% -35.65%

Indicadores técnicos de Coin98

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Coin98 en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Vender Vender 16 Mantener 3 Comprar 7 Medias móviles : Vender agresivamente Vender 14 Mantener 0 Comprar 0 Indicadores técnicos : Comprar Vender 2 Mantener 3 Comprar 7 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.01382 0.01381 R2 0.01381 0.01381 R1 0.01381 0.01381 PP 0.0138 0.0138 S1 0.0138 0.0138 S2 0.01379 0.0138 S3 0.01379 0.01379

Señales del mercado de Coin98 Volumen neto actual de órdenes abiertas -1.65M $11.81 M $13.46 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días 0.00M Compras activas en 3 días $0.31 M Ventas activas en 3 días $0.31 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días 0.01M Compras activas en 7 días $1.95 M Ventas activas en 7 días $1.94 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de Coin98 Ingresos netos Precio de C98USDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 $0.00 M 0.01 2026-08-11 -$0.04 M 0.01 2026-08-10 -$0.03 M 0.01 2026-08-09 -$0.08 M 0.01 2026-08-08 -$0.18 M 0.01 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera Coin98 (C98) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Coin98 en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h C98 / USDT $0.01382 $0.01382 $0.01382 -0.27% 6.68M (USDT) Trade