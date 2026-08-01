Precio de BANX Network hoy

El precio actual de BANX Network (BXE) hoy es € 0.002908, con una variación del 0.64% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BXE a EUR es € 0.002908 por BXE.

BANX Network actualmente está en el puesto #1951 por capitalización de mercado en € 874.78K, con un suministro circulante de 300.82M BXE. Durante las últimas 24 horas, BXE cotiza entre € 0.002837 (bajo) y € 0.003028 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en € 0.0701841071700243938, mientras que el mínimo histórico fue € 0.0025156387932946942.

En el corto plazo, BXE experimentó un cambio de +0.20% en la última hora y de +13.06% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 11.91K.

Información del mercado de BANX Network (BXE)

Puesto No.1951 Cap de mercado € 874.78K€ 874.78K € 874.78K Volumen (24H) € 11.91K€ 11.91K € 11.91K Cap. de mercado totalmente diluida € 1.45M€ 1.45M € 1.45M Suministro de Circulación 300.82M 300.82M 300.82M Suministro máx. 500,000,000 500,000,000 500,000,000 Suministro total 490,000,000 490,000,000 490,000,000 Tasa de circulación 60.16% Blockchain pública XRP

La capitalización de mercado actual de BANX Network es de € 874.78K, con un volumen de trading en 24 horas de € 11.91K. El suministro circulante de BXE es de 300.82M, con un suministro total de 490000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 1.45M.