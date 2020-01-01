Buy CryptoMarketsSpotFuturesKORUEarnEvent Center
More
$1,000,000 TradFi Gala
Regístrate

Principales tokens de Ecosistema XRP Ledger por capitalización de mercado

Explora las criptomonedas con mejor rendimiento en el mercado en este sector: Ecosistema XRP Ledger. Las criptomonedas que aparecen a continuación están clasificadas por capitalización de mercado, lo que te permite seguir fácilmente tendencias del mercado y descubrir oportunidades de inversión.

#
Moneda
Precio
Últimos 7 días
Acción
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00078
0.00%
0.00%
-0.02%
$ 74.86B
$ 56.90M
2
XRP
XRP
XRP
$ 1.0214
-0.34%
+1.34%
-2.87%
$ 63.25B
$ 18.12M
3
Ripple USD
Ripple USD
RLUSD
$ 1.0
0.00%
0.00%
+0.01%
$ 1.57B
$ 132.16M
4
EUR CoinVertible
EUR CoinVertible
EURCV
$ 1.15
0.00%
0.00%
0.00%
$ 161.07M
$ 7.10M
5
RealLink
RealLink
REAL
$ 0.07398
-0.22%
-1.32%
-3.05%
$ 101.47M
$ 2.74M
6
Fuzzybear
Fuzzybear
FUZZY
$ 4.122E-5
-1.32%
-1.40%
-9.39%
$ 13.10M
--
7
XSGD
XSGD
XSGD
$ 0.781083
+0.01%
0.00%
+0.07%
$ 12.21M
$ 290.90K
8
Aura
Aura
AURASOL
$ 0.009752
+0.39%
-3.81%
-14.12%
$ 9.48M
$ 6.55M
9
Quantoz USDQ
Quantoz USDQ
USDQ
$ 0.998537
+0.02%
0.00%
+0.10%
$ 6.99M
$ 2.57M
10
Quantoz EURQ
Quantoz EURQ
EURQ
$ 1.13
0.00%
0.00%
0.00%
$ 6.77M
$ 3.41M
11
Australian Digital Dollar
Australian Digital Dollar
AUDD
$ 0.707356
+0.21%
+0.01%
+0.69%
$ 5.94M
$ 1.35K
12
Crypto Trading Fund
Crypto Trading Fund
CTF
$ 0.02403721
-0.18%
+0.01%
+186.65%
$ 5.72M
$ 122.72
13
Phoenix
Phoenix
PHNIX
$ 0.000009295
-0.67%
+2.45%
-7.23%
$ 4.92M
$ 6.36B
14
XRP ARMY
XRP ARMY
ARMY
$ 0.00499788
-0.62%
+0.01%
-3.85%
$ 2.95M
$ 9.02K
15
Sologenic
Sologenic
SOLO
$ 0.01236416
-0.24%
-0.00%
-4.73%
$ 1.88M
$ 726.01
16
DROP
DROP
DROP
$ 1.6
0.00%
+0.04%
-7.51%
$ 1.58M
$ 5.72K
17
Salute
Salute
SLT
$ 1.239E-5
+0.16%
+0.50%
-3.58%
$ 1.24M
--
18
XRP Healthcare
XRP Healthcare
XRPH
$ 0.01253
-0.56%
+0.24%
-1.80%
$ 886.69K
$ 1.49M
19
BANX Network
BANX Network
BXE
$ 0.002943
+0.03%
+2.08%
-4.01%
$ 885.01K
$ 4.12M
20
Seal
Seal
SEAL
$ 2.8393E-7
+2.11%
-0.70%
-0.98%
$ 148.13K
--
21
Common Bird
Common Bird
CBIRD
$ 1.14E-6
0.00%
+0.90%
-13.64%
$ 113.81K
--
22
FLAME
FLAME
FLAME
$ 0.03623057
-0.36%
+0.01%
-5.42%
$ 35.87K
$ 3.83
23
SPLASH
SPLASH
SPLASH
$ 0.00278134
-0.25%
--
-6.66%
$ 27.81K
$ 3.06
24
Bear Bull
Bear Bull
BRB
$ 0.00021683
-0.31%
+0.01%
+3.79%
$ 21.69K
$ 1.18
25
XRP Healthcare AI
XRP Healthcare AI
XRPHAI
$ 0.0055
0.00%
+2.61%
+39.49%
--
$ 1.18M
26
Xrp Classic
Xrp Classic
XRPC
$ 0.00017341
0.00%
0.00%
+14.60%
--
--

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son los tokens de Ecosistema XRP Ledger y por qué son populares?
Los tokens de Ecosistema XRP Ledger representan un grupo de proyectos de criptomonedas centrados en un tema o tecnología compartida. Esta categoría ha atraído una atención significativa por parte de los operadores, con 26 tokens que actualmente se rastrean en MEXC y una capitalización de mercado combinada de $140.01B.
¿Cuál es el token de Ecosistema XRP Ledger con el mejor rendimiento en este momento?
Entre los tokens de Ecosistema XRP Ledger rastreados en MEXC, XRPHAI ha mostrado el mejor desempeño reciente con un cambio de precio de 2.61% en las últimas 24 horas. Los datos de rendimiento se actualizan en tiempo real y pueden variar según las condiciones del mercado.
¿Cuántos tokens de Ecosistema XRP Ledger están listados en MEXC?
MEXC actualmente realiza un seguimiento de 26 tokens de Ecosistema XRP Ledger, que abarcan tanto proyectos negociables como proyectos de prelistado. USDC, XRP, RLUSD se encuentra entre los tokens populares de Ecosistema XRP Ledger. Regularmente se añaden nuevos tokens a medida que la categoría evoluciona.
¿Cuál es la capitalización de mercado total de la categoría Ecosistema XRP Ledger?
La capitalización de mercado combinada de todos los tokens de la categoría Ecosistema XRP Ledger es de aproximadamente $140.01B. Esta cifra refleja el valor agregado de la categoría y está sujeta a las fluctuaciones del mercado en tiempo real.

Aviso legal

La inclusión de activos digitales en el sector Ecosistema XRP Ledger, junto con las reglas de clasificación y los datos de mercado, proviene de terceros independientes. La inclusión de un token en esta categoría no constituye un respaldo, una garantía ni una recomendación de inversión por parte de MEXC. Todo el contenido es meramente informativo. Los precios de las criptomonedas están sujetos a fluctuaciones del mercado; te recomendamos que realices tu propia investigación y operes con precaución.