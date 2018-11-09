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Análisis técnico de BitcoinSV (BSV) de hoy

Análisis técnico de BitcoinSV (BSV) de hoy

La página de análisis de BitcoinSV proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de BSV. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de BitcoinSV a continuación.

Cambio de precio de BitcoinSV (BSV)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$14.36--+11.40%+7.40%-13.81%
Obtén más información sobre el precio de BitcoinSV

Indicadores técnicos de BitcoinSV

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de BitcoinSV en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Mantener
Vender 12
Mantener 1
Comprar 13
Medias móviles:ComprarVender 5Mantener 0Comprar 9
Indicadores técnicos:VenderVender 7Mantener 1Comprar 4
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
14.3766
14.3733
R2
14.3733
14.3695
R1
14.3666
14.3671
PP
14.3633
14.3633
S1
14.3566
14.3595
S2
14.3533
14.3571
S3
14.3466
14.3533

Señales del mercado de BitcoinSV

Volumen neto actual de órdenes abiertas
-0.19M
$2.75 M
$2.94 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
0.04M
Compras activas en 3 días
$1.53 M
Ventas activas en 3 días
$1.49 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
0.00M
Compras activas en 7 días
$1.88 M
Ventas activas en 7 días
$1.89 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de BitcoinSV

Ingresos netosPrecio de BSVUSDT
HistorialIngresos netosPrecio

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

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Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
BSV/USDT
$14.38
$14.38$14.38
0.00%
8.91K (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

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