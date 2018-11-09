Análisis técnico de BitcoinSV (BSV) de hoy La página de análisis de BitcoinSV proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de BSV. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de BitcoinSV a continuación. Regístrate

Cambio de precio de BitcoinSV (BSV) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $14.36 -- +11.40% +7.40% -13.81%

Indicadores técnicos de BitcoinSV

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de BitcoinSV en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Mantener Vender 12 Mantener 1 Comprar 13 Medias móviles : Comprar Vender 5 Mantener 0 Comprar 9 Indicadores técnicos : Vender Vender 7 Mantener 1 Comprar 4 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 14.3766 14.3733 R2 14.3733 14.3695 R1 14.3666 14.3671 PP 14.3633 14.3633 S1 14.3566 14.3595 S2 14.3533 14.3571 S3 14.3466 14.3533

Señales del mercado de BitcoinSV Volumen neto actual de órdenes abiertas -0.19M $2.75 M $2.94 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días 0.04M Compras activas en 3 días $1.53 M Ventas activas en 3 días $1.49 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días 0.00M Compras activas en 7 días $1.88 M Ventas activas en 7 días $1.89 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de BitcoinSV Ingresos netos Precio de BSVUSDT Historial Ingresos netos Precio Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera BitcoinSV (BSV) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de BitcoinSV en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h BSV / USDT $14.38 $14.38 $14.38 0.00% 8.91K (USDT) Trade