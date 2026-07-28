Análisis técnico de Bonk (BONK) de hoy
Cambio de precio de Bonk (BONK)
|Precio actual
|24 horas
|7 días
|30 días
|90 días
|$0.000002314
|--
|-18.12%
|-41.81%
|-66.14%
Análisis diario de IA para Bonk
Análisis de Bonk del 2026-07-29
- Salida masiva de fondos: BONK ha registrado una salida neta de fondos de aproximadamente 1,34 millones de dólares en los últimos 7 días, y esta salida se ha acelerado en los últimos dos días, lo que indica que los grandes inversores se están retirando, ejerciendo una presión bajista sobre el precio de la moneda.
- Factores fundamentales negativos: A principios de julio, BONK DAO sufrió un ataque de gobernanza en el que fueron robados alrededor de 20 millones de dólares en tokens; la crisis de confianza y seguridad aún no se ha resuelto, lo que ha golpeado severamente la confianza alcista del mercado.
- Sentimiento de mercado pesimista: El índice de miedo y codicia global se sitúa en solo 28 (miedo extremo), con un entorno macroeconómico bajo presión. Como meme coin de alta volatilidad, BONK carece de soporte sostenido para un rebote a corto plazo.
Análisis de Bonk del 2026-07-28
- Golpe por vulnerabilidad de gobernanza: BonkDAO sufrió un ataque de gobernanza que resultó en el robo de aproximadamente 20 millones de dólares en tokens. El sentimiento del mercado se ha debilitado notablemente, y la tasa de financiación de los contratos perpetuos llegó a ser negativa temporalmente, lo que indica una ventaja para los bajistas y ejerce una presión significativa a la baja sobre el precio de BONK.
- Salida continua de fondos: En 6 de los últimos 7 días se registraron salidas netas de capital; en los últimos dos días, la salida neta acumulada fue de aproximadamente 217.000 dólares, lo que señala que los fondos están abandonando el mercado, ejerciendo presión sobre el precio de BONK.
- Propagación del pánico en el mercado: El índice de Miedo y Codicia del mercado se sitúa actualmente en 28 (Miedo Extremo). Los datos macroeconómicos sugieren que persisten las presiones inflacionarias, afectando a los activos de riesgo y generando un impacto negativo en el sentimiento hacia memecoins como BONK.
Flujo de capital de Bonk
|Historial
|Ingresos netos
|Precio
|2026-08-12
|$0.03 M
|0.00
|2026-08-11
|-$0.34 M
|0.00
|2026-08-10
|-$0.10 M
|0.00
|2026-08-09
|-$0.15 M
|0.00
|2026-08-08
|$0.20 M
|0.00
Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.
Explorar más sobre Bonk
Opera Bonk (BONK) en los mercados de MEXC
Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Bonk en vivo y opera en directo.
Aviso legal
La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.