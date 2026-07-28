Análisis técnico de Bonk (BONK) de hoy La página de análisis de Bonk proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de BONK. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Bonk a continuación. Regístrate

Cambio de precio de Bonk (BONK) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.000002314 -- -18.12% -41.81% -66.14%

Análisis diario de IA para Bonk Análisis de BONK del 2026-07-29 Análisis de BONK del 2026-07-28 Análisis de Bonk del 2026-07-29 Salida masiva de fondos : BONK ha registrado una salida neta de fondos de aproximadamente 1,34 millones de dólares en los últimos 7 días, y esta salida se ha acelerado en los últimos dos días, lo que indica que los grandes inversores se están retirando, ejerciendo una presión bajista sobre el precio de la moneda.

: BONK ha registrado una salida neta de fondos de aproximadamente 1,34 millones de dólares en los últimos 7 días, y esta salida se ha acelerado en los últimos dos días, lo que indica que los grandes inversores se están retirando, ejerciendo una presión bajista sobre el precio de la moneda. Factores fundamentales negativos : A principios de julio, BONK DAO sufrió un ataque de gobernanza en el que fueron robados alrededor de 20 millones de dólares en tokens; la crisis de confianza y seguridad aún no se ha resuelto, lo que ha golpeado severamente la confianza alcista del mercado.

: A principios de julio, BONK DAO sufrió un ataque de gobernanza en el que fueron robados alrededor de 20 millones de dólares en tokens; la crisis de confianza y seguridad aún no se ha resuelto, lo que ha golpeado severamente la confianza alcista del mercado. Sentimiento de mercado pesimista: El índice de miedo y codicia global se sitúa en solo 28 (miedo extremo), con un entorno macroeconómico bajo presión. Como meme coin de alta volatilidad, BONK carece de soporte sostenido para un rebote a corto plazo. Salida masiva de fondos : BONK ha registrado una salida neta de fondos de aproximadamente 1,34 millones de dólares en los últimos 7 días, y esta salida se ha acelerado en los últimos dos días, lo que indica que los grandes inversores se están retirando, ejerciendo una presión bajista sobre el precio de la moneda.

: BONK ha registrado una salida neta de fondos de aproximadamente 1,34 millones de dólares en los últimos 7 días, y esta salida se ha acelerado en los últimos dos días, lo que indica que los grandes inversores se están retirando, ejerciendo una presión bajista sobre el precio de la moneda. Factores fundamentales negativos : A principios de julio, BONK DAO sufrió un ataque de gobernanza en el que fueron robados alrededor de 20 millones de dólares en tokens; la crisis de confianza y seguridad aún no se ha resuelto, lo que ha golpeado severamente la confianza alcista del mercado.

: A principios de julio, BONK DAO sufrió un ataque de gobernanza en el que fueron robados alrededor de 20 millones de dólares en tokens; la crisis de confianza y seguridad aún no se ha resuelto, lo que ha golpeado severamente la confianza alcista del mercado. Sentimiento de mercado pesimista: El índice de miedo y codicia global se sitúa en solo 28 (miedo extremo), con un entorno macroeconómico bajo presión. Como meme coin de alta volatilidad, BONK carece de soporte sostenido para un rebote a corto plazo. Análisis de Bonk del 2026-07-28 Golpe por vulnerabilidad de gobernanza : BonkDAO sufrió un ataque de gobernanza que resultó en el robo de aproximadamente 20 millones de dólares en tokens. El sentimiento del mercado se ha debilitado notablemente, y la tasa de financiación de los contratos perpetuos llegó a ser negativa temporalmente, lo que indica una ventaja para los bajistas y ejerce una presión significativa a la baja sobre el precio de BONK.

: BonkDAO sufrió un ataque de gobernanza que resultó en el robo de aproximadamente 20 millones de dólares en tokens. El sentimiento del mercado se ha debilitado notablemente, y la tasa de financiación de los contratos perpetuos llegó a ser negativa temporalmente, lo que indica una ventaja para los bajistas y ejerce una presión significativa a la baja sobre el precio de BONK. Salida continua de fondos : En 6 de los últimos 7 días se registraron salidas netas de capital; en los últimos dos días, la salida neta acumulada fue de aproximadamente 217.000 dólares, lo que señala que los fondos están abandonando el mercado, ejerciendo presión sobre el precio de BONK.

: En 6 de los últimos 7 días se registraron salidas netas de capital; en los últimos dos días, la salida neta acumulada fue de aproximadamente 217.000 dólares, lo que señala que los fondos están abandonando el mercado, ejerciendo presión sobre el precio de BONK. Propagación del pánico en el mercado: El índice de Miedo y Codicia del mercado se sitúa actualmente en 28 (Miedo Extremo). Los datos macroeconómicos sugieren que persisten las presiones inflacionarias, afectando a los activos de riesgo y generando un impacto negativo en el sentimiento hacia memecoins como BONK. Golpe por vulnerabilidad de gobernanza : BonkDAO sufrió un ataque de gobernanza que resultó en el robo de aproximadamente 20 millones de dólares en tokens. El sentimiento del mercado se ha debilitado notablemente, y la tasa de financiación de los contratos perpetuos llegó a ser negativa temporalmente, lo que indica una ventaja para los bajistas y ejerce una presión significativa a la baja sobre el precio de BONK.

: BonkDAO sufrió un ataque de gobernanza que resultó en el robo de aproximadamente 20 millones de dólares en tokens. El sentimiento del mercado se ha debilitado notablemente, y la tasa de financiación de los contratos perpetuos llegó a ser negativa temporalmente, lo que indica una ventaja para los bajistas y ejerce una presión significativa a la baja sobre el precio de BONK. Salida continua de fondos : En 6 de los últimos 7 días se registraron salidas netas de capital; en los últimos dos días, la salida neta acumulada fue de aproximadamente 217.000 dólares, lo que señala que los fondos están abandonando el mercado, ejerciendo presión sobre el precio de BONK.

: En 6 de los últimos 7 días se registraron salidas netas de capital; en los últimos dos días, la salida neta acumulada fue de aproximadamente 217.000 dólares, lo que señala que los fondos están abandonando el mercado, ejerciendo presión sobre el precio de BONK. Propagación del pánico en el mercado: El índice de Miedo y Codicia del mercado se sitúa actualmente en 28 (Miedo Extremo). Los datos macroeconómicos sugieren que persisten las presiones inflacionarias, afectando a los activos de riesgo y generando un impacto negativo en el sentimiento hacia memecoins como BONK.

Flujo de capital de Bonk Ingresos netos Precio de BONKUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 $0.03 M 0.00 2026-08-11 -$0.34 M 0.00 2026-08-10 -$0.10 M 0.00 2026-08-09 -$0.15 M 0.00 2026-08-08 $0.20 M 0.00 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera Bonk (BONK) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Bonk en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h BONK / USDT $0.000002313 $0.000002313 $0.000002313 +0.60% 187.97B (USDT) Trade BONK / USDC $0.00000231 $0.00000231 $0.00000231 +0.60% 23.74B (USDT) Trade