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Análisis técnico de Boba (BOBA) de hoy

Análisis técnico de Boba (BOBA) de hoy

La página de análisis de Boba proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de BOBA. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Boba a continuación.

Cambio de precio de Boba (BOBA)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$0.01914--+1.00%-6.09%-27.20%
Obtén más información sobre el precio de Boba

Indicadores técnicos de Boba

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Boba en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Comprar
Vender 5
Mantener 10
Comprar 11
Medias móviles:Comprar agresivamenteVender 0Mantener 4Comprar 10
Indicadores técnicos:MantenerVender 5Mantener 6Comprar 1
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
0.01911
0.01911
R2
0.01911
0.0191
R1
0.0191
0.0191
PP
0.0191
0.0191
S1
0.01909
0.01909
S2
0.01909
0.01909
S3
0.01908
0.01909

Señales del mercado de Boba

Volumen neto actual de órdenes abiertas
-0.24M
$1.23 M
$1.47 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
0.00M
Compras activas en 3 días
$0.10 M
Ventas activas en 3 días
$0.10 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
0.00M
Compras activas en 7 días
$0.43 M
Ventas activas en 7 días
$0.43 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de Boba

Ingresos netosPrecio de BOBAUSDT
HistorialIngresos netosPrecio
2026-08-12$0.00 M0.02
2026-08-11$0.01 M0.02
2026-08-10-$0.01 M0.02
2026-08-09$0.00 M0.02
2026-08-08$0.00 M0.02

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

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Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
BOBA/USDT
$0.01912
$0.01912$0.01912
-0.26%
3.04M (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

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