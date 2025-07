Información de Boba (BOBA)

Boba is an L2 Ethereum scaling & augmenting solution built by the Enya team as core contributors to the OMG Foundation. Boba is a next-generation Ethereum Layer 2 Optimistic Rollup scaling solution that reduces gas fees, improves transaction throughput, and extends the capabilities of smart contracts.

Sitio web oficial: https://boba.network/ Whitepaper: https://docs.boba.network/ Explorador de bloques: https://bobascan.com