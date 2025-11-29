Precio de BINANCIANS hoy

El precio actual de BINANCIANS (BINANCIANS) hoy es $ 0.0003064, con una variación del 4.08% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BINANCIANS a USD es $ 0.0003064 por BINANCIANS.

BINANCIANS actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- BINANCIANS. Durante las últimas 24 horas, BINANCIANS cotiza entre $ 0.0002725 (bajo) y $ 0.0003163 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, BINANCIANS experimentó un cambio de +0.26% en la última hora y de +68.72% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 55.81K.

Información del mercado de BINANCIANS (BINANCIANS)

Cap de mercado ---- -- Volumen (24H) $ 55.81K$ 55.81K $ 55.81K Cap. de mercado totalmente diluida $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Suministro de Circulación ---- -- Suministro total ---- -- Blockchain pública BSC

La capitalización de mercado actual de BINANCIANS es de --, con un volumen de trading en 24 horas de $ 55.81K. El suministro circulante de BINANCIANS es de --, con un suministro total de --. Su valor totalmente diluido (FDV) es de --.