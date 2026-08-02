Análisis técnico de Bitget Token (BGB) de hoy La página de análisis de Bitget Token proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de BGB. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Bitget Token a continuación. Regístrate

Cambio de precio de Bitget Token (BGB) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $1.64224 -- +1.79% -2.64% -20.79%

Flujo de capital de Bitget Token Ingresos netos Precio de BGBUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 $0.00 M 1.64 2026-08-11 $0.00 M 1.64 2026-08-10 $0.00 M 1.62 2026-08-09 $0.00 M 1.63 2026-08-08 $0.00 M 1.65 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera Bitget Token (BGB) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Bitget Token en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h BGB / USDT $1.64148 $1.64148 $1.64148 0.00% 47.48K (USDT) Trade