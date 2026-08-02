Buy CryptoMarketsSpotFuturesKORUEarnEvent Center
More
$1,000,000 TradFi Gala
Regístrate
Los análisis avanzados de IA MEXC brindan actualizaciones diarias sobre Bitget Token, que incluyen análisis técnico y oportunidades de inversión. ¡Obtén las últimas noticias diarias ahora!Los análisis avanzados de IA MEXC brindan actualizaciones diarias sobre Bitget Token, que incluyen análisis técnico y oportunidades de inversión. ¡Obtén las últimas noticias diarias ahora!

Más información de BGB

Info. de precios de BGB

¿Qué es BGB?

Whitepaper de BGB

Sitio web oficial de BGB

Tokenomía de BGB

Pronóstico de precios de BGB

Historial de BGB

Guía de compra de BGB

Conversor de moneda fiat a BGB

Spot de BGB

Premercado

Earn

Airdrop+

Noticias

Blog

Learn

Análisis técnico de Bitget Token (BGB) de hoy

Análisis técnico de Bitget Token (BGB) de hoy

La página de análisis de Bitget Token proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de BGB. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Bitget Token a continuación.

Cambio de precio de Bitget Token (BGB)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$1.64224--+1.79%-2.64%-20.79%
Obtén más información sobre el precio de Bitget Token

Flujo de capital de Bitget Token

Ingresos netosPrecio de BGBUSDT
HistorialIngresos netosPrecio
2026-08-12$0.00 M1.64
2026-08-11$0.00 M1.64
2026-08-10$0.00 M1.62
2026-08-09$0.00 M1.63
2026-08-08$0.00 M1.65

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Explorar más sobre Bitget Token

BGB USDT (trading de futuros)

Abre posiciones long o short de BGB con apalancamiento. Explora el trading de futuros BGBUSDT en MEXC y aprovecha los movimientos del mercado.

Opera Bitget Token (BGB) en los mercados de MEXC

Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Bitget Token en vivo y opera en directo.

Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
BGB/USDT
$1.64148
$1.64148$1.64148
0.00%
47.48K (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

Calculadora de BGB a USD

Monto

BGB
BGB
USD
USD

1 BGB = 1.64224 USD