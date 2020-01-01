Análisis técnico de Beldex (BDX) de hoy La página de análisis de Beldex proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de BDX. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Beldex a continuación. Regístrate

Cambio de precio de Beldex (BDX) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.08841 -- +7.00% +5.40% +10.56%

Indicadores técnicos de Beldex

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Beldex en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Comprar Vender 6 Mantener 4 Comprar 16 Medias móviles : Comprar agresivamente Vender 0 Mantener 0 Comprar 14 Indicadores técnicos : Vender Vender 6 Mantener 4 Comprar 2 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.0888 0.0887 R2 0.0887 0.0886 R1 0.0886 0.0886 PP 0.0885 0.0885 S1 0.0884 0.0884 S2 0.0883 0.0884 S3 0.0882 0.0883

Señales del mercado de Beldex Volumen neto actual de órdenes abiertas -0.04M $0.28 M $0.31 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días 0.00M Compras activas en 3 días $0.01 M Ventas activas en 3 días $0.01 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días 0.00M Compras activas en 7 días $0.01 M Ventas activas en 7 días $0.01 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de Beldex Ingresos netos Precio de BDXUSDT Historial Ingresos netos Precio Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera Beldex (BDX) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Beldex en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h BDX / USDT $0.08841 $0.08841 $0.08841 +1.58% 12.84M (USDT) Trade BDX / BTC $0.0000013835 $0.0000013835 $0.0000013835 +0.76% 6.12M (USDT) Trade