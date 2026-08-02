Análisis técnico de BAT (BAT) de hoy La página de análisis de BAT proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de BAT. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de BAT a continuación. Regístrate

Cambio de precio de BAT (BAT) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.06276 -- -4.74% -24.86% -40.17%

Indicadores técnicos de BAT

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de BAT en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Vender agresivamente Vender 23 Mantener 1 Comprar 2 Medias móviles : Vender agresivamente Vender 14 Mantener 0 Comprar 0 Indicadores técnicos : Vender agresivamente Vender 9 Mantener 1 Comprar 2 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.06283 0.06282 R2 0.06282 0.0628 R1 0.06279 0.06279 PP 0.06278 0.06278 S1 0.06275 0.06276 S2 0.06274 0.06275 S3 0.06271 0.06274

Señales del mercado de BAT Volumen neto actual de órdenes abiertas 0.04M $2.39 M $2.34 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días 0.04M Compras activas en 3 días $0.15 M Ventas activas en 3 días $0.10 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días 0.05M Compras activas en 7 días $0.25 M Ventas activas en 7 días $0.20 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de BAT Ingresos netos Precio de BATUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 $0.01 M 0.06 2026-08-11 -$0.02 M 0.06 2026-08-10 -$0.03 M 0.07 2026-08-09 -$0.02 M 0.07 2026-08-08 $0.03 M 0.07 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera BAT (BAT) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de BAT en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h BAT / USDT $0.06276 $0.06276 $0.06276 -0.83% 833.06K (USDT) Trade