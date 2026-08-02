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Análisis técnico de BAT (BAT) de hoy

Análisis técnico de BAT (BAT) de hoy

La página de análisis de BAT proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de BAT. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de BAT a continuación.

Cambio de precio de BAT (BAT)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$0.06276---4.74%-24.86%-40.17%
Obtén más información sobre el precio de BAT

Indicadores técnicos de BAT

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de BAT en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Vender agresivamente
Vender 23
Mantener 1
Comprar 2
Medias móviles:Vender agresivamenteVender 14Mantener 0Comprar 0
Indicadores técnicos:Vender agresivamenteVender 9Mantener 1Comprar 2
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
0.06283
0.06282
R2
0.06282
0.0628
R1
0.06279
0.06279
PP
0.06278
0.06278
S1
0.06275
0.06276
S2
0.06274
0.06275
S3
0.06271
0.06274

Señales del mercado de BAT

Volumen neto actual de órdenes abiertas
0.04M
$2.39 M
$2.34 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
0.04M
Compras activas en 3 días
$0.15 M
Ventas activas en 3 días
$0.10 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
0.05M
Compras activas en 7 días
$0.25 M
Ventas activas en 7 días
$0.20 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de BAT

Ingresos netosPrecio de BATUSDT
HistorialIngresos netosPrecio
2026-08-12$0.01 M0.06
2026-08-11-$0.02 M0.06
2026-08-10-$0.03 M0.07
2026-08-09-$0.02 M0.07
2026-08-08$0.03 M0.07

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

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Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
BAT/USDT
$0.06276
$0.06276$0.06276
-0.83%
833.06K (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

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