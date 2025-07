Información de BAT (BAT)

The Basic Attention Token is the new token for the digital advertising industry. It pays publishers for their content and users for their attention, while providing advertisers with more in return for their ads.

Sitio web oficial: https://basicattentiontoken.org/ Whitepaper: https://basicattentiontoken.org/BasicAttentionTokenWhitePaper-4.pdf Explorador de bloques: https://solscan.io/token/EPeUFDgHRxs9xxEPVaL6kfGQvCon7jmAWKVUHuux1Tpz