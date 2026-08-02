¿De qué trata Baobao?

Baobao tiene una oferta total de 999.958.307 tokens y se lanzó de manera justa en Pump, garantizando accesibilidad y equidad para todos los participantes. El modelo de lanzamiento justo del proyecto busca fomentar desde el inicio una comunidad inclusiva y descentralizada, permitiendo a los usuarios unirse y beneficiarse de su potencial de crecimiento.

¿Qué hace que Baobao sea único?

La conexión del proyecto con inversores influyentes y su posicionamiento único como token complementario abren nuevas puertas para el crecimiento futuro y la participación de una comunidad dedicada.

¿Qué sigue para Baobao?

A medida que Baobao ingresa al mercado, está preparado para seguir la trayectoria de tokens meme similares.

¿Cuál es el precio actual de BaoBao?

El precio en vivo de BaoBao (BAOBAO) es € EUR. Esta valoración en tiempo real se actualiza continuamente y agrupa los precios de los principales intercambios globales para garantizar que veas una tasa de mercado precisa.

¿Cómo está posicionado BaoBao en el mercado?

BaoBao ocupa actualmente el puesto #7084 en el ranking del mercado, respaldado por una capitalización de mercado de €38981.6722570500000. Este ranking está influenciado por la profundidad de liquidez, la demanda general de los inversores y la oferta circulante de tokens.

¿Cuál es la oferta circulante de BAOBAO?

La oferta circulante de BAOBAO es de 538203603.9069405 tokens, lo que representa la cantidad disponible en el mercado abierto. Esta cifra desempeña un papel importante en la determinación de la valoración del mercado, la escasez y las dinámicas inflacionarias a largo plazo.

¿Cuál es el rango de precios de las últimas 24 horas de BaoBao?

Durante las últimas 24 horas, BaoBao cotizó dentro de un rango de € (mínimo de 24 horas) y € (máximo de 24 horas). Este rango de volatilidad ayuda a los traders a comprender el impulso a corto plazo y la imprevisibilidad del mercado.

¿Qué distancia hay entre BaoBao y su máximo histórico y su mínimo histórico?

BaoBao alcanzó un máximo histórico de €, mientras que el precio más bajo registrado (ATL) es de €. Estos puntos de referencia históricos permiten a los traders evaluar el potencial de precios a largo plazo y los ciclos del mercado.

¿Qué tan activo está el trading de BAOBAO hoy?

El volumen de trading durante las últimas 24 horas es de €--, lo que refleja la participación actual en el mercado. Un volumen más alto suele indicar un mayor interés de los inversores y una mayor liquidez en el mercado.

¿Qué influye en la dirección de la tendencia reciente de BaoBao?

El movimiento actual del precio de 1.18% durante las últimas 24 horas está marcado por el sentimiento del mercado, la actividad comercial, factores macroeconómicos y actualizaciones específicas del ecosistema relacionadas con Solana Ecosystem. Los aumentos repentinos en el volumen también pueden actuar como catalizadores para movimientos bruscos de precios.