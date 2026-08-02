Análisis técnico de Banana Gun (BANANA) de hoy La página de análisis de Banana Gun proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de BANANA. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Banana Gun a continuación. Regístrate

Cambio de precio de Banana Gun (BANANA) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $3.673 -- +7.02% +6.18% -9.36%

Indicadores técnicos de Banana Gun

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Banana Gun en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Mantener Vender 12 Mantener 2 Comprar 12 Medias móviles : Comprar Vender 5 Mantener 0 Comprar 9 Indicadores técnicos : Vender Vender 7 Mantener 2 Comprar 3 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 3.6696 3.6683 R2 3.6683 3.6675 R1 3.6676 3.667 PP 3.6663 3.6663 S1 3.6656 3.6655 S2 3.6643 3.665 S3 3.6636 3.6643

Señales del mercado de Banana Gun Volumen neto actual de órdenes abiertas -0.32M $4.06 M $4.38 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días -0.01M Compras activas en 3 días $0.20 M Ventas activas en 3 días $0.21 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días 0.01M Compras activas en 7 días $0.29 M Ventas activas en 7 días $0.28 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de Banana Gun Ingresos netos Precio de BANANAUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 $0.00 M 3.69 2026-08-11 $0.05 M 3.70 2026-08-10 -$0.02 M 3.64 2026-08-09 $0.05 M 3.79 2026-08-08 -$0.01 M 3.54 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera Banana Gun (BANANA) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Banana Gun en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h BANANA / USDT $3.674 $3.674 $3.674 -0.80% 16.16K (USDT) Trade