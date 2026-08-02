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Análisis técnico de Banana Gun (BANANA) de hoy
Cambio de precio de Banana Gun (BANANA)
|Precio actual
|24 horas
|7 días
|30 días
|90 días
|$3.673
|--
|+7.02%
|+6.18%
|-9.36%
Indicadores técnicos de Banana Gun
El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Banana Gun en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.
|Medias móviles:
|Comprar
|Vender 5
|Mantener 0
|Comprar 9
|Indicadores técnicos:
|Vender
|Vender 7
|Mantener 2
|Comprar 3
Señales del mercado de Banana Gun
Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.
Flujo de capital de Banana Gun
|Historial
|Ingresos netos
|Precio
|2026-08-12
|$0.00 M
|3.69
|2026-08-11
|$0.05 M
|3.70
|2026-08-10
|-$0.02 M
|3.64
|2026-08-09
|$0.05 M
|3.79
|2026-08-08
|-$0.01 M
|3.54
Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.
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La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.