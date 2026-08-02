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Análisis técnico de Banana Gun (BANANA) de hoy

Análisis técnico de Banana Gun (BANANA) de hoy

La página de análisis de Banana Gun proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de BANANA. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Banana Gun a continuación.

Cambio de precio de Banana Gun (BANANA)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$3.673--+7.02%+6.18%-9.36%
Obtén más información sobre el precio de Banana Gun

Indicadores técnicos de Banana Gun

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Banana Gun en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Mantener
Vender 12
Mantener 2
Comprar 12
Medias móviles:ComprarVender 5Mantener 0Comprar 9
Indicadores técnicos:VenderVender 7Mantener 2Comprar 3
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
3.6696
3.6683
R2
3.6683
3.6675
R1
3.6676
3.667
PP
3.6663
3.6663
S1
3.6656
3.6655
S2
3.6643
3.665
S3
3.6636
3.6643

Señales del mercado de Banana Gun

Volumen neto actual de órdenes abiertas
-0.32M
$4.06 M
$4.38 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
-0.01M
Compras activas en 3 días
$0.20 M
Ventas activas en 3 días
$0.21 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
0.01M
Compras activas en 7 días
$0.29 M
Ventas activas en 7 días
$0.28 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de Banana Gun

Ingresos netosPrecio de BANANAUSDT
HistorialIngresos netosPrecio
2026-08-12$0.00 M3.69
2026-08-11$0.05 M3.70
2026-08-10-$0.02 M3.64
2026-08-09$0.05 M3.79
2026-08-08-$0.01 M3.54

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

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Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
BANANA/USDT
$3.674
$3.674$3.674
-0.80%
16.16K (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

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