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Análisis técnico de BounceToken (AUCTION) de hoy

Análisis técnico de BounceToken (AUCTION) de hoy

La página de análisis de BounceToken proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de AUCTION. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de BounceToken a continuación.

Cambio de precio de BounceToken (AUCTION)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$2.907---1.63%-12.31%-40.36%
Obtén más información sobre el precio de BounceToken

Indicadores técnicos de BounceToken

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de BounceToken en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Vender
Vender 19
Mantener 2
Comprar 5
Medias móviles:VenderVender 11Mantener 0Comprar 3
Indicadores técnicos:VenderVender 8Mantener 2Comprar 2
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
2.9053
2.9046
R2
2.9046
2.9042
R1
2.9043
2.904
PP
2.9036
2.9036
S1
2.9033
2.9032
S2
2.9026
2.903
S3
2.9023
2.9026

Señales del mercado de BounceToken

Volumen neto actual de órdenes abiertas
-0.75M
$8.90 M
$9.66 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
0.00M
Compras activas en 3 días
$0.05 M
Ventas activas en 3 días
$0.06 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
-0.01M
Compras activas en 7 días
$0.14 M
Ventas activas en 7 días
$0.15 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de BounceToken

Ingresos netosPrecio de AUCTIONUSDT
HistorialIngresos netosPrecio
2026-08-12$0.00 M2.91
2026-08-11-$0.20 M2.86
2026-08-10$0.04 M3.01
2026-08-09$0.02 M3.01
2026-08-08-$0.09 M3.01

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

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Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
AUCTION/USDT
$2.907
$2.907$2.907
+1.71%
19.41K (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

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AUCTION
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USD

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