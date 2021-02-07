Análisis técnico de BounceToken (AUCTION) de hoy La página de análisis de BounceToken proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de AUCTION. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de BounceToken a continuación. Regístrate

Cambio de precio de BounceToken (AUCTION) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $2.907 -- -1.63% -12.31% -40.36%

Indicadores técnicos de BounceToken

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de BounceToken en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Vender Vender 19 Mantener 2 Comprar 5 Medias móviles : Vender Vender 11 Mantener 0 Comprar 3 Indicadores técnicos : Vender Vender 8 Mantener 2 Comprar 2 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 2.9053 2.9046 R2 2.9046 2.9042 R1 2.9043 2.904 PP 2.9036 2.9036 S1 2.9033 2.9032 S2 2.9026 2.903 S3 2.9023 2.9026

Señales del mercado de BounceToken Volumen neto actual de órdenes abiertas -0.75M $8.90 M $9.66 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días 0.00M Compras activas en 3 días $0.05 M Ventas activas en 3 días $0.06 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días -0.01M Compras activas en 7 días $0.14 M Ventas activas en 7 días $0.15 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de BounceToken Ingresos netos Precio de AUCTIONUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 $0.00 M 2.91 2026-08-11 -$0.20 M 2.86 2026-08-10 $0.04 M 3.01 2026-08-09 $0.02 M 3.01 2026-08-08 -$0.09 M 3.01 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera BounceToken (AUCTION) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de BounceToken en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h AUCTION / USDT $2.907 $2.907 $2.907 +1.71% 19.41K (USDT) Trade