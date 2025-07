Información de BounceToken (AUCTION)

Bounce's goal is to provide different types of auctions for individuals and projects. BOT is the governance token of the bounce.finance platform, using liquidity mining.

Sitio web oficial: https://bounce.finance/ Whitepaper: https://docs.bounce.finance/ Explorador de bloques: https://etherscan.io/token/0xa9b1eb5908cfc3cdf91f9b8b3a74108598009096