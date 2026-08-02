Análisis técnico de Aethir (ATH) de hoy La página de análisis de Aethir proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de ATH. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Aethir a continuación. Regístrate

Cambio de precio de Aethir (ATH) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.004024 -- +1.46% -9.44% -38.22%

Indicadores técnicos de Aethir

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Aethir en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Comprar Vender 8 Mantener 4 Comprar 14 Medias móviles : Mantener Vender 5 Mantener 2 Comprar 7 Indicadores técnicos : Comprar Vender 3 Mantener 2 Comprar 7 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.004016 0.004015 R2 0.004015 0.004014 R1 0.004014 0.004014 PP 0.004013 0.004013 S1 0.004012 0.004012 S2 0.004011 0.004012 S3 0.00401 0.004011

Señales del mercado de Aethir Volumen neto actual de órdenes abiertas -0.04M $1.53 M $1.57 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días -0.02M Compras activas en 3 días $0.21 M Ventas activas en 3 días $0.23 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días -0.02M Compras activas en 7 días $0.55 M Ventas activas en 7 días $0.57 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de Aethir Ingresos netos Precio de ATHUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 $0.02 M 0.00 2026-08-11 -$0.03 M 0.00 2026-08-10 -$0.08 M 0.00 2026-08-09 -$0.06 M 0.00 2026-08-08 $0.01 M 0.00 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera Aethir (ATH) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Aethir en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h ATH / USDT $0.004027 $0.004027 $0.004027 +2.44% 15.04M (USDT) Trade