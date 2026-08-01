Precio de Asteroid Shiba hoy

El precio actual de Asteroid Shiba (ASTEROIDBSC) hoy es € 0.0007822, con una variación del 3.33% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de ASTEROIDBSC a EUR es € 0.0007822 por ASTEROIDBSC.

Asteroid Shiba actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- ASTEROIDBSC. Durante las últimas 24 horas, ASTEROIDBSC cotiza entre € 0.0007264 (bajo) y € 0.00106 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, ASTEROIDBSC experimentó un cambio de +0.38% en la última hora y de -63.94% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 62.94K.

Información del mercado de Asteroid Shiba (ASTEROIDBSC)

Cap de mercado ---- -- Volumen (24H) € 62.94K€ 62.94K € 62.94K Cap. de mercado totalmente diluida € 782.20K€ 782.20K € 782.20K Suministro de Circulación ---- -- Suministro total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain pública BSC

La capitalización de mercado actual de Asteroid Shiba es de --, con un volumen de trading en 24 horas de € 62.94K. El suministro circulante de ASTEROIDBSC es de --, con un suministro total de 1000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 782.20K.