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Análisis técnico de Arkham (ARKM) de hoy

Análisis técnico de Arkham (ARKM) de hoy

La página de análisis de Arkham proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de ARKM. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Arkham a continuación.

Cambio de precio de Arkham (ARKM)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$0.09512---1.28%-15.05%-27.60%
Obtén más información sobre el precio de Arkham

Indicadores técnicos de Arkham

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Arkham en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Comprar agresivamente
Vender 2
Mantener 12
Comprar 12
Medias móviles:MantenerVender 1Mantener 7Comprar 6
Indicadores técnicos:Comprar agresivamenteVender 1Mantener 5Comprar 6
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
0.0951
0.095
R2
0.095
0.095
R1
0.095
0.095
PP
0.0949
0.0949
S1
0.0949
0.0949
S2
0.0948
0.0949
S3
0.0948
0.0948

Señales del mercado de Arkham

Volumen neto actual de órdenes abiertas
0.17M
$3.51 M
$3.34 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
-0.03M
Compras activas en 3 días
$0.26 M
Ventas activas en 3 días
$0.29 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
-0.02M
Compras activas en 7 días
$0.54 M
Ventas activas en 7 días
$0.56 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de Arkham

Ingresos netosPrecio de ARKMUSDT
HistorialIngresos netosPrecio
2026-08-12-$0.01 M0.09
2026-08-11-$0.05 M0.09
2026-08-10$0.00 M0.10
2026-08-09-$0.06 M0.10
2026-08-08$0.01 M0.10

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

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Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
ARKM/USDT
$0.09517
$0.09517$0.09517
+1.47%
683.94K (USDT)
ARKM/USDC
$0.095
$0.095$0.095
+1.38%
562.13K (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

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