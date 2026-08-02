Análisis técnico de Arkham (ARKM) de hoy La página de análisis de Arkham proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de ARKM. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Arkham a continuación. Regístrate

Cambio de precio de Arkham (ARKM) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.09512 -- -1.28% -15.05% -27.60%

Indicadores técnicos de Arkham

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Arkham en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Comprar agresivamente Vender 2 Mantener 12 Comprar 12 Medias móviles : Mantener Vender 1 Mantener 7 Comprar 6 Indicadores técnicos : Comprar agresivamente Vender 1 Mantener 5 Comprar 6 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.0951 0.095 R2 0.095 0.095 R1 0.095 0.095 PP 0.0949 0.0949 S1 0.0949 0.0949 S2 0.0948 0.0949 S3 0.0948 0.0948

Señales del mercado de Arkham Volumen neto actual de órdenes abiertas 0.17M $3.51 M $3.34 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días -0.03M Compras activas en 3 días $0.26 M Ventas activas en 3 días $0.29 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días -0.02M Compras activas en 7 días $0.54 M Ventas activas en 7 días $0.56 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de Arkham Ingresos netos Precio de ARKMUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 -$0.01 M 0.09 2026-08-11 -$0.05 M 0.09 2026-08-10 $0.00 M 0.10 2026-08-09 -$0.06 M 0.10 2026-08-08 $0.01 M 0.10 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera Arkham (ARKM) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Arkham en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h ARKM / USDT $0.09517 $0.09517 $0.09517 +1.47% 683.94K (USDT) Trade ARKM / USDC $0.095 $0.095 $0.095 +1.38% 562.13K (USDT) Trade