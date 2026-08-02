Buy CryptoMarketsSpotFuturesKORUEarnEvent Center
More
$1,000,000 TradFi Gala
Regístrate
Los análisis avanzados de IA MEXC brindan actualizaciones diarias sobre Arbitrum, que incluyen análisis técnico y oportunidades de inversión. ¡Obtén las últimas noticias diarias ahora!Los análisis avanzados de IA MEXC brindan actualizaciones diarias sobre Arbitrum, que incluyen análisis técnico y oportunidades de inversión. ¡Obtén las últimas noticias diarias ahora!

Más información de ARB

Info. de precios de ARB

¿Qué es ARB?

Whitepaper de ARB

Sitio web oficial de ARB

Tokenomía de ARB

Pronóstico de precios de ARB

Historial de ARB

Guía de compra de ARB

Conversor de moneda fiat a ARB

Spot de ARB

Futuros USDT-M de ARB

Premercado

Earn

Airdrop+

Noticias

Blog

Learn

Análisis técnico de Arbitrum (ARB) de hoy

Análisis técnico de Arbitrum (ARB) de hoy

La página de análisis de Arbitrum proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de ARB. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Arbitrum a continuación.

Cambio de precio de Arbitrum (ARB)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$0.07868---4.46%-15.47%-40.42%
Obtén más información sobre el precio de Arbitrum

Indicadores técnicos de Arbitrum

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Arbitrum en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Comprar
Vender 9
Mantener 3
Comprar 14
Medias móviles:MantenerVender 6Mantener 1Comprar 7
Indicadores técnicos:ComprarVender 3Mantener 2Comprar 7
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
0.07865
0.07864
R2
0.07864
0.07864
R1
0.07864
0.07864
PP
0.07863
0.07863
S1
0.07863
0.07863
S2
0.07862
0.07863
S3
0.07862
0.07862

Señales del mercado de Arbitrum

Volumen neto actual de órdenes abiertas
-1.29M
$41.29 M
$42.57 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
-0.39M
Compras activas en 3 días
$7.20 M
Ventas activas en 3 días
$7.59 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
0.42M
Compras activas en 7 días
$19.68 M
Ventas activas en 7 días
$19.26 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de Arbitrum

Ingresos netosPrecio de ARBUSDT
HistorialIngresos netosPrecio
2026-08-12-$0.03 M0.08
2026-08-11-$0.49 M0.08
2026-08-10-$0.19 M0.08
2026-08-09$0.23 M0.08
2026-08-08-$0.21 M0.08

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Explorar más sobre Arbitrum

Opera Arbitrum (ARB) en los mercados de MEXC

Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Arbitrum en vivo y opera en directo.

Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
ARB/USDT
$0.07868
$0.07868$0.07868
+1.09%
1.43M (USDT)
ARB/USDC
$0.07855
$0.07855$0.07855
+0.86%
677.26K (USDT)
ARB/USD1
$0.07855
$0.07855$0.07855
+0.91%
701.42K (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

Calculadora de ARB a USD

Monto

ARB
ARB
USD
USD

1 ARB = 0.07868 USD