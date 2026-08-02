Análisis técnico de Arbitrum (ARB) de hoy La página de análisis de Arbitrum proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de ARB. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Arbitrum a continuación. Regístrate

Cambio de precio de Arbitrum (ARB) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.07868 -- -4.46% -15.47% -40.42%

Indicadores técnicos de Arbitrum

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Arbitrum en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Comprar Vender 9 Mantener 3 Comprar 14 Medias móviles : Mantener Vender 6 Mantener 1 Comprar 7 Indicadores técnicos : Comprar Vender 3 Mantener 2 Comprar 7 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.07865 0.07864 R2 0.07864 0.07864 R1 0.07864 0.07864 PP 0.07863 0.07863 S1 0.07863 0.07863 S2 0.07862 0.07863 S3 0.07862 0.07862

Señales del mercado de Arbitrum Volumen neto actual de órdenes abiertas -1.29M $41.29 M $42.57 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días -0.39M Compras activas en 3 días $7.20 M Ventas activas en 3 días $7.59 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días 0.42M Compras activas en 7 días $19.68 M Ventas activas en 7 días $19.26 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de Arbitrum Ingresos netos Precio de ARBUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 -$0.03 M 0.08 2026-08-11 -$0.49 M 0.08 2026-08-10 -$0.19 M 0.08 2026-08-09 $0.23 M 0.08 2026-08-08 -$0.21 M 0.08 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera Arbitrum (ARB) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Arbitrum en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h ARB / USDT $0.07868 $0.07868 $0.07868 +1.09% 1.43M (USDT) Trade ARB / USDC $0.07855 $0.07855 $0.07855 +0.86% 677.26K (USDT) Trade ARB / USD1 $0.07855 $0.07855 $0.07855 +0.91% 701.42K (USDT) Trade