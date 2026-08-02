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Análisis técnico de Aptos (APT) de hoy

Análisis técnico de Aptos (APT) de hoy

La página de análisis de Aptos proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de APT. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Aptos a continuación.

Cambio de precio de Aptos (APT)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$0.5828--+0.17%-6.05%-44.29%
Obtén más información sobre el precio de Aptos

Indicadores técnicos de Aptos

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Aptos en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Comprar
Vender 8
Mantener 6
Comprar 12
Medias móviles:MantenerVender 5Mantener 2Comprar 7
Indicadores técnicos:ComprarVender 3Mantener 4Comprar 5
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
0.5821
0.582
R2
0.582
0.582
R1
0.582
0.582
PP
0.5819
0.5819
S1
0.5819
0.5819
S2
0.5818
0.5819
S3
0.5818
0.5818

Señales del mercado de Aptos

Volumen neto actual de órdenes abiertas
-0.71M
$72.01 M
$72.72 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
0.54M
Compras activas en 3 días
$3.71 M
Ventas activas en 3 días
$3.17 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
0.44M
Compras activas en 7 días
$9.81 M
Ventas activas en 7 días
$9.37 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de Aptos

Ingresos netosPrecio de APTUSDT
HistorialIngresos netosPrecio
2026-08-12-$0.03 M0.58
2026-08-11-$0.29 M0.57
2026-08-10-$0.17 M0.59
2026-08-09-$0.03 M0.60
2026-08-08$0.02 M0.61

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

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Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
APT/USDT
$0.5824
$0.5824$0.5824
+1.83%
97.75K (USDT)
APT/USDC
$0.5809
$0.5809$0.5809
+1.64%
96.31K (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

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APT
APT
USD
USD

1 APT = 0.5828 USD