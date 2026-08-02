Análisis técnico de Aptos (APT) de hoy La página de análisis de Aptos proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de APT. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Aptos a continuación. Regístrate

Cambio de precio de Aptos (APT) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.5828 -- +0.17% -6.05% -44.29%

Indicadores técnicos de Aptos

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Aptos en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Comprar Vender 8 Mantener 6 Comprar 12 Medias móviles : Mantener Vender 5 Mantener 2 Comprar 7 Indicadores técnicos : Comprar Vender 3 Mantener 4 Comprar 5 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.5821 0.582 R2 0.582 0.582 R1 0.582 0.582 PP 0.5819 0.5819 S1 0.5819 0.5819 S2 0.5818 0.5819 S3 0.5818 0.5818

Señales del mercado de Aptos Volumen neto actual de órdenes abiertas -0.71M $72.01 M $72.72 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días 0.54M Compras activas en 3 días $3.71 M Ventas activas en 3 días $3.17 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días 0.44M Compras activas en 7 días $9.81 M Ventas activas en 7 días $9.37 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de Aptos Ingresos netos Precio de APTUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 -$0.03 M 0.58 2026-08-11 -$0.29 M 0.57 2026-08-10 -$0.17 M 0.59 2026-08-09 -$0.03 M 0.60 2026-08-08 $0.02 M 0.61 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera Aptos (APT) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Aptos en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h APT / USDT $0.5824 $0.5824 $0.5824 +1.83% 97.75K (USDT) Trade APT / USDC $0.5809 $0.5809 $0.5809 +1.64% 96.31K (USDT) Trade