Análisis técnico de Amp (AMP) de hoy La página de análisis de Amp proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de AMP. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Amp a continuación. Regístrate

Cambio de precio de Amp (AMP) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.0003884 -- -1.65% -11.07% -56.23%

Indicadores técnicos de Amp

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Amp en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Comprar Vender 7 Mantener 3 Comprar 16 Medias móviles : Comprar agresivamente Vender 0 Mantener 0 Comprar 14 Indicadores técnicos : Vender Vender 7 Mantener 3 Comprar 2 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.000391 0.000391 R2 0.000391 0.00039 R1 0.00039 0.00039 PP 0.00039 0.00039 S1 0.000389 0.000389 S2 0.000389 0.000389 S3 0.000388 0.000389

Señales del mercado de Amp Volumen neto actual de órdenes abiertas 0.01M $0.42 M $0.40 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días 0.00M Compras activas en 3 días $0.02 M Ventas activas en 3 días $0.02 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días 0.00M Compras activas en 7 días $0.12 M Ventas activas en 7 días $0.12 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de Amp Ingresos netos Precio de AMPUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 $0.00 M 0.00 2026-08-11 $0.02 M 0.00 2026-08-10 -$0.02 M 0.00 2026-08-09 $0.02 M 0.00 2026-08-08 -$0.05 M 0.00 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera Amp (AMP) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Amp en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h AMP / USDT $0.0003888 $0.0003888 $0.0003888 +0.90% 170.89M (USDT) Trade