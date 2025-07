Información de Amp (AMP)

Amp is a universal collateral token designed to facilitate fast and efficient transfers for any real-world application.

Sitio web oficial: https://amp.xyz Whitepaper: https://4079620000-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FbUyUOpvS5Hnfel4aMnVz%2Fuploads%2F8ZKNS6MmVMUQaiN2BidF%2FAmp%20Whitepaper.pdf?alt=media&token=66f22011-0b4c-42d7-8a2c-17eaea145ee1 Explorador de bloques: https://solscan.io/token/D559HwgjYGDYsXpmFUKxhFTEwutvS9sya1kXiyCVogCV