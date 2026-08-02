Análisis técnico de AlpineF1TeamFanToken (ALPINE) de hoy La página de análisis de AlpineF1TeamFanToken proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de ALPINE. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de AlpineF1TeamFanToken a continuación. Regístrate

Cambio de precio de AlpineF1TeamFanToken (ALPINE) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.3214 -- +2.06% +4.52% -31.20%

Indicadores técnicos de AlpineF1TeamFanToken

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de AlpineF1TeamFanToken en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Comprar agresivamente Vender 1 Mantener 8 Comprar 17 Medias móviles : Comprar agresivamente Vender 1 Mantener 2 Comprar 11 Indicadores técnicos : Mantener Vender 0 Mantener 6 Comprar 6 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.3214 0.3214 R2 0.3214 0.3213 R1 0.3213 0.3213 PP 0.3213 0.3213 S1 0.3212 0.3212 S2 0.3212 0.3212 S3 0.3211 0.3212

Señales del mercado de AlpineF1TeamFanToken Volumen neto actual de órdenes abiertas -0.13M $5.27 M $5.41 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días 0.00M Compras activas en 3 días $0.01 M Ventas activas en 3 días $0.01 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días 0.00M Compras activas en 7 días $0.03 M Ventas activas en 7 días $0.03 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de AlpineF1TeamFanToken Ingresos netos Precio de ALPINEUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 $0.00 M 0.32 2026-08-11 -$0.02 M 0.32 2026-08-10 -$0.07 M 0.33 2026-08-09 -$0.03 M 0.34 2026-08-08 -$0.02 M 0.32 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera AlpineF1TeamFanToken (ALPINE) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de AlpineF1TeamFanToken en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h ALPINE / USDT $0.3214 $0.3214 $0.3214 +0.59% 195.59K (USDT) Trade