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Análisis técnico de AlpineF1TeamFanToken (ALPINE) de hoy

Análisis técnico de AlpineF1TeamFanToken (ALPINE) de hoy

La página de análisis de AlpineF1TeamFanToken proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de ALPINE. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de AlpineF1TeamFanToken a continuación.

Cambio de precio de AlpineF1TeamFanToken (ALPINE)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$0.3214--+2.06%+4.52%-31.20%
Obtén más información sobre el precio de AlpineF1TeamFanToken

Indicadores técnicos de AlpineF1TeamFanToken

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de AlpineF1TeamFanToken en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Comprar agresivamente
Vender 1
Mantener 8
Comprar 17
Medias móviles:Comprar agresivamenteVender 1Mantener 2Comprar 11
Indicadores técnicos:MantenerVender 0Mantener 6Comprar 6
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
0.3214
0.3214
R2
0.3214
0.3213
R1
0.3213
0.3213
PP
0.3213
0.3213
S1
0.3212
0.3212
S2
0.3212
0.3212
S3
0.3211
0.3212

Señales del mercado de AlpineF1TeamFanToken

Volumen neto actual de órdenes abiertas
-0.13M
$5.27 M
$5.41 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
0.00M
Compras activas en 3 días
$0.01 M
Ventas activas en 3 días
$0.01 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
0.00M
Compras activas en 7 días
$0.03 M
Ventas activas en 7 días
$0.03 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de AlpineF1TeamFanToken

Ingresos netosPrecio de ALPINEUSDT
HistorialIngresos netosPrecio
2026-08-12$0.00 M0.32
2026-08-11-$0.02 M0.32
2026-08-10-$0.07 M0.33
2026-08-09-$0.03 M0.34
2026-08-08-$0.02 M0.32

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

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Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
ALPINE/USDT
$0.3214
$0.3214$0.3214
+0.59%
195.59K (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

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