Análisis técnico de Aevo (AEVO) de hoy La página de análisis de Aevo proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de AEVO. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Aevo a continuación. Regístrate

Cambio de precio de Aevo (AEVO) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.02045 -- +9.12% +8.54% -29.19%

Indicadores técnicos de Aevo

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Aevo en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Mantener Vender 10 Mantener 5 Comprar 11 Medias móviles : Vender Vender 8 Mantener 2 Comprar 4 Indicadores técnicos : Comprar Vender 2 Mantener 3 Comprar 7 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.02044 0.02044 R2 0.02044 0.02043 R1 0.02043 0.02043 PP 0.02043 0.02043 S1 0.02042 0.02042 S2 0.02042 0.02042 S3 0.02041 0.02042

Señales del mercado de Aevo Volumen neto actual de órdenes abiertas -0.48M $7.84 M $8.31 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días -0.01M Compras activas en 3 días $0.03 M Ventas activas en 3 días $0.03 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días -0.02M Compras activas en 7 días $0.11 M Ventas activas en 7 días $0.13 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de Aevo Ingresos netos Precio de AEVOUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 $0.00 M 0.02 2026-08-11 -$0.02 M 0.02 2026-08-10 -$0.01 M 0.02 2026-08-09 -$0.02 M 0.02 2026-08-08 -$0.03 M 0.02 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera Aevo (AEVO) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Aevo en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h AEVO / USDT $0.02045 $0.02045 $0.02045 +1.84% 2.70M (USDT) Trade AEVO / USDC $0.02043 $0.02043 $0.02043 +2.09% 2.60M (USDT) Trade