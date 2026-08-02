Buy CryptoMarketsSpotFuturesKORUEarnEvent Center
More
$1,000,000 TradFi Gala
Regístrate
Los análisis avanzados de IA MEXC brindan actualizaciones diarias sobre Aevo, que incluyen análisis técnico y oportunidades de inversión. ¡Obtén las últimas noticias diarias ahora!Los análisis avanzados de IA MEXC brindan actualizaciones diarias sobre Aevo, que incluyen análisis técnico y oportunidades de inversión. ¡Obtén las últimas noticias diarias ahora!

Más información de AEVO

Info. de precios de AEVO

¿Qué es AEVO?

Whitepaper de AEVO

Sitio web oficial de AEVO

Tokenomía de AEVO

Pronóstico de precios de AEVO

Historial de AEVO

Guía de compra de AEVO

Conversor de moneda fiat a AEVO

Spot de AEVO

Futuros USDT-M de AEVO

Premercado

Earn

Airdrop+

Noticias

Blog

Learn

Análisis técnico de Aevo (AEVO) de hoy

Análisis técnico de Aevo (AEVO) de hoy

La página de análisis de Aevo proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de AEVO. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Aevo a continuación.

Cambio de precio de Aevo (AEVO)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$0.02045--+9.12%+8.54%-29.19%
Obtén más información sobre el precio de Aevo

Indicadores técnicos de Aevo

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Aevo en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Mantener
Vender 10
Mantener 5
Comprar 11
Medias móviles:VenderVender 8Mantener 2Comprar 4
Indicadores técnicos:ComprarVender 2Mantener 3Comprar 7
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
0.02044
0.02044
R2
0.02044
0.02043
R1
0.02043
0.02043
PP
0.02043
0.02043
S1
0.02042
0.02042
S2
0.02042
0.02042
S3
0.02041
0.02042

Señales del mercado de Aevo

Volumen neto actual de órdenes abiertas
-0.48M
$7.84 M
$8.31 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
-0.01M
Compras activas en 3 días
$0.03 M
Ventas activas en 3 días
$0.03 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
-0.02M
Compras activas en 7 días
$0.11 M
Ventas activas en 7 días
$0.13 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de Aevo

Ingresos netosPrecio de AEVOUSDT
HistorialIngresos netosPrecio
2026-08-12$0.00 M0.02
2026-08-11-$0.02 M0.02
2026-08-10-$0.01 M0.02
2026-08-09-$0.02 M0.02
2026-08-08-$0.03 M0.02

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Explorar más sobre Aevo

Opera Aevo (AEVO) en los mercados de MEXC

Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Aevo en vivo y opera en directo.

Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
AEVO/USDT
$0.02045
$0.02045$0.02045
+1.84%
2.70M (USDT)
AEVO/USDC
$0.02043
$0.02043$0.02043
+2.09%
2.60M (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

Calculadora de AEVO a USD

Monto

AEVO
AEVO
USD
USD

1 AEVO = 0.02045 USD