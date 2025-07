Información de Aevo (AEVO)

Aevo is a decentralized derivatives exchange platform, focused on options and perpetual trading. The DEX runs on Aevo L2, an Ethereum roll-up based on the OP Stack.

Sitio web oficial: https://www.aevo.xyz/ Whitepaper: https://docs.aevo.xyz Explorador de bloques: https://etherscan.io/token/0xB528edBef013aff855ac3c50b381f253aF13b997