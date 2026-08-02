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Análisis técnico de 1INCH (1INCH) de hoy
Cambio de precio de 1INCH (1INCH)
|Precio actual
|24 horas
|7 días
|30 días
|90 días
|$0.08308
|--
|+0.89%
|+12.52%
|-15.11%
Indicadores técnicos de 1INCH
El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de 1INCH en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.
|Medias móviles:
|Comprar agresivamente
|Vender 0
|Mantener 0
|Comprar 14
|Indicadores técnicos:
|Vender
|Vender 7
|Mantener 1
|Comprar 4
Señales del mercado de 1INCH
Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.
Flujo de capital de 1INCH
|Historial
|Ingresos netos
|Precio
|2026-08-12
|$0.01 M
|0.08
|2026-08-11
|$0.01 M
|0.08
|2026-08-10
|-$0.04 M
|0.08
|2026-08-09
|-$0.03 M
|0.08
|2026-08-08
|-$0.03 M
|0.08
Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.
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