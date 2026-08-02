Análisis técnico de 1INCH (1INCH) de hoy La página de análisis de 1INCH proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de 1INCH. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de 1INCH a continuación. Regístrate

Cambio de precio de 1INCH (1INCH) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.08308 -- +0.89% +12.52% -15.11%

Indicadores técnicos de 1INCH

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de 1INCH en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Comprar Vender 7 Mantener 1 Comprar 18 Medias móviles : Comprar agresivamente Vender 0 Mantener 0 Comprar 14 Indicadores técnicos : Vender Vender 7 Mantener 1 Comprar 4 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.08289 0.08288 R2 0.08288 0.08287 R1 0.08287 0.08287 PP 0.08286 0.08286 S1 0.08285 0.08285 S2 0.08284 0.08285 S3 0.08283 0.08284

Señales del mercado de 1INCH Volumen neto actual de órdenes abiertas -0.01M $1.95 M $1.96 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días -0.03M Compras activas en 3 días $0.08 M Ventas activas en 3 días $0.11 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días -0.01M Compras activas en 7 días $0.39 M Ventas activas en 7 días $0.41 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de 1INCH Ingresos netos Precio de 1INCHUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 $0.01 M 0.08 2026-08-11 $0.01 M 0.08 2026-08-10 -$0.04 M 0.08 2026-08-09 -$0.03 M 0.08 2026-08-08 -$0.03 M 0.08 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera 1INCH (1INCH) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de 1INCH en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h 1INCH / USDT $0.08308 $0.08308 $0.08308 +0.44% 675.76K (USDT) Trade