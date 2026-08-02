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Análisis técnico de 1INCH (1INCH) de hoy

Análisis técnico de 1INCH (1INCH) de hoy

La página de análisis de 1INCH proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de 1INCH. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de 1INCH a continuación.

Cambio de precio de 1INCH (1INCH)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$0.08308--+0.89%+12.52%-15.11%
Obtén más información sobre el precio de 1INCH

Indicadores técnicos de 1INCH

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de 1INCH en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Comprar
Vender 7
Mantener 1
Comprar 18
Medias móviles:Comprar agresivamenteVender 0Mantener 0Comprar 14
Indicadores técnicos:VenderVender 7Mantener 1Comprar 4
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
0.08289
0.08288
R2
0.08288
0.08287
R1
0.08287
0.08287
PP
0.08286
0.08286
S1
0.08285
0.08285
S2
0.08284
0.08285
S3
0.08283
0.08284

Señales del mercado de 1INCH

Volumen neto actual de órdenes abiertas
-0.01M
$1.95 M
$1.96 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
-0.03M
Compras activas en 3 días
$0.08 M
Ventas activas en 3 días
$0.11 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
-0.01M
Compras activas en 7 días
$0.39 M
Ventas activas en 7 días
$0.41 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de 1INCH

Ingresos netosPrecio de 1INCHUSDT
HistorialIngresos netosPrecio
2026-08-12$0.01 M0.08
2026-08-11$0.01 M0.08
2026-08-10-$0.04 M0.08
2026-08-09-$0.03 M0.08
2026-08-08-$0.03 M0.08

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

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Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
1INCH/USDT
$0.08308
$0.08308$0.08308
+0.44%
675.76K (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

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