Precio de 0xMarkets hoy

El precio actual de 0xMarkets (SN35) hoy es $ 0.543519, con una variación del 0.93% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de SN35 a USD es $ 0.543519 por SN35.

0xMarkets actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 2,974,190, con un suministro circulante de 5.47M SN35. Durante las últimas 24 horas, SN35 cotiza entre $ 0.536998 (bajo) y $ 0.554331 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 7.18, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00894457.

En el corto plazo, SN35 experimentó un cambio de +0.17% en la última hora y de -7.09% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 20.01K.

Información del mercado de 0xMarkets (SN35)

Cap de mercado $ 2.97M$ 2.97M $ 2.97M Volumen (24H) $ 20.01K$ 20.01K $ 20.01K Cap. de mercado totalmente diluida $ 2.97M$ 2.97M $ 2.97M Suministro de Circulación 5.47M 5.47M 5.47M Suministro total 5,472,097.145227103 5,472,097.145227103 5,472,097.145227103

La capitalización de mercado actual de 0xMarkets es de $ 2.97M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 20.01K. El suministro circulante de SN35 es de 5.47M, con un suministro total de 5472097.145227103. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 2.97M.