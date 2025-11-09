Karma Coin (KARMA) Tokenomics
Karma Coin (KARMA) Tokenomics & Preisanalyse
Entdecken Sie wichtige Tokenomics- und Preisdaten für Karma Coin (KARMA), einschließlich Marktkapitalisierung, Angebotsdetails, FDV und Preisverlauf. Verstehen Sie den aktuellen Wert und die Marktposition des Tokens auf einen Blick.
Karma Coin (KARMA)-Informationen
Eine digitale Währung mit Herz – zurückgeben, wo es am meisten zählt. In einer Welt, in der technologischer Fortschritt Hand in Hand mit sozialer Verantwortung gehen muss, wurde $KARMA mit einer einfachen, aber kraftvollen Vision geschaffen: $KARMA soll eine stabile, transparente und nachhaltige Brücke zwischen Krypto-Innovation und realen menschlichen Bedürfnissen sein. Wir glauben, dass wahrer Wert nicht nur in Märkten entsteht, sondern im Leben der Menschen. Deshalb ist $KARMA darauf ausgelegt, dort zurückzugeben, wo es gebraucht wird und wo es einen echten Unterschied macht.
Karma Coin (KARMA) Tokenomics: Wichtige Kennzahlen erklärt und Anwendungsfälle
Das Verständnis der Tokenomics von Karma Coin (KARMA) ist für die Analyse seines langfristigen Werts, seiner Nachhaltigkeit und seines Potenzials von entscheidender Bedeutung.
Wichtige Kennzahlen und ihre Berechnung:
Gesamtangebot:
Die maximale Anzahl von KARMA-Token, die jemals erstellt wurden oder werden.
Umlaufangebot:
Die Anzahl der Token, die derzeit auf dem Markt und in öffentlicher Hand verfügbar sind.
Maximales Angebot:
Die Obergrenze dafür, wie viele KARMA-Token insgesamt existieren können.
FDV (vollständig verwässerte Bewertung):
Berechnet als aktueller Preis x maximales Angebot, was eine Prognose der gesamten Marktkapitalisierung ergibt, wenn alle Token im Umlauf sind.
Inflationsrate:
Gibt an, wie schnell neue Token eingeführt werden, was sich auf die Knappheit und die langfristige Preisentwicklung auswirkt.
Warum sind diese Kennzahlen für Händler wichtig?
Hohes zirkulierendes Angebot = höhere Liquidität.
Begrenztes maximales Angebot + niedrige Inflation = Potenzial für langfristige Preissteigerung.
Transparente Token-Verteilung = mehr Vertrauen in das Projekt und geringeres Risiko einer zentralen Kontrolle.
Hoher FDV bei niedriger aktueller Marktkapitalisierung = mögliche Überbewertungssignale.
Nachdem Sie nun die Tokenomics von KARMA verstehen, erkunden Sie den Live-Preis des KARMA -Tokens!
So kaufen Sie KARMA
Möchten Sie Karma Coin (KARMA) zu Ihrem Portfolio hinzufügen? MEXC unterstützt verschiedene Methoden zum Kauf KARMA, darunter Kreditkarten, Banküberweisungen und Peer-to-Peer-Handel. Ob Anfänger oder Profi, MEXC macht den Krypto-Kauf einfach und sicher.
Karma Coin (KARMA)-Preisverlauf
Die Analyse des Preisverlaufs von KARMA hilft Nutzern, vergangene Marktbewegungen, wichtige Unterstützungs-/Widerstandsniveaus und Volatilitätsmuster zu verstehen. Ob Sie Allzeithochs verfolgen oder Trends erkennen, historische Daten sind ein entscheidender Bestandteil der Preisprognose und technischen Analyse.
KARMA Preisprognose
Möchten Sie wissen, wohin sich KARMA entwickeln könnte? Unsere Seite zur Preisprognose KARMA kombiniert Marktstimmung, historische Trends und technische Indikatoren, um einen zukunftsorientierten Ausblick zu bieten.
Warum sollten Sie sich für MEXC entscheiden?
MEXC ist eine der weltweit führenden Kryptobörsen und genießt das Vertrauen von Millionen von Nutzern weltweit. Egal, ob Sie Anfänger oder Profi sind, MEXC ist Ihr einfacher Einstieg in den Kryptobereich.
Haftungsausschluss
Die Tokenomics-Daten auf dieser Seite stammen aus Quellen Dritter. MEXC übernimmt keine Gewähr für deren Richtigkeit. Bitte recherchieren Sie gründlich, bevor Sie investieren.
Bitte lesen und verstehen Sie die Nutzungsvereinbarung und die Datenschutzerklärung
Karma Coin (KARMA) kaufen
Menge
1 KARMA = 0.001177 USD
Karma Coin (KARMA) handeln
HOT
Aktuell im Trend liegende Kryptowährungen, die große Marktaufmerksamkeit auf sich ziehen
TOP-Volumen
Die Kryptowährungen mit dem höchsten Handelsvolumen
Neulich hinzugefügt
Kürzlich aufgelistete Kryptowährungen, die zum Handeln verfügbar sind
Top Gainers
24-Stunden-Krypto-Top-Gewinner, auf die jeder Händler achten sollte