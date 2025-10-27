Hydrex (HYDX)-Preisprognose (USD)

Erhalten Sie Hydrex-Preisprognosen für 2026, 2027, 2028, 2030 und weitere Jahre. Prognostizieren Sie, wie stark HYDX in den nächsten 5 Jahren oder länger wachsen wird. Erstellen Sie sofort Zukunftsszenarien für den Preis, basierend auf Markttrends und Stimmung.

Geben Sie eine Zahl zwischen -100 und 1,000 ein, um den Preis von Hydrex zu prognostizieren. % Berechnen *Haftungsausschluss: Alle Preisprognosen erfolgen auf Grundlage von Benutzereingaben. -- -- -- 0.00% USD Tatsächlich Vorhersage Hydrex Preisprognose für 2025–2050 (USD) Hydrex (HYDX) Preisprognose für 2025 (dieses Jahr) Gemäß Ihrer Prognose könnte Hydrex potenziell ein Wachstum von 0.00% verzeichnen. Der Handelspreis könnte im Jahr 2025 $ 0.330913 erreichen. Hydrex (HYDX) Preisprognose für 2026 (nächstes Jahr) Gemäß Ihrer Prognose könnte Hydrex potenziell ein Wachstum von 5.00% verzeichnen. Der Handelspreis könnte im Jahr 2026 $ 0.347458 erreichen. Hydrex (HYDX) Preisprognose für 2027 (in 2 Jahren) Laut dem Preisprognosemodul beträgt der prognostizierte zukünftige Preis von HYDX im Jahr 2027 $ 0.364831 bei einer Wachstumsrate von 10.25%. Hydrex (HYDX) Preisprognose für 2028 (in 3 Jahren) Laut dem Preisprognosemodul beträgt der prognostizierte zukünftige Preis von HYDX im Jahr 2028 $ 0.383073 bei einer Wachstumsrate von 15.76%. Hydrex (HYDX) Preisprognose für 2029 (in 4 Jahren) Gemäß dem obigen Preisprognosemodul liegt das Zielpreis von HYDX im Jahr 2029 bei $ 0.402226 mit einer Wachstumsrate von 21.55%. Hydrex (HYDX) Preisprognose für 2030 (in 5 Jahren) Gemäß dem obigen Preisprognosemodul liegt das Zielpreis von HYDX im Jahr 2030 bei $ 0.422338 mit einer Wachstumsrate von 27.63%. Hydrex (HYDX) Preisprognose für 2040 (in 15 Jahren) Im Jahr 2040 könnte der Preis von Hydrex potenziell ein Wachstum von 107.89% erleben. Er könnte einen Handelspreis von $ 0.687944 erreichen. Hydrex (HYDX) Preisprognose für 2050 (in 25 Jahren) Im Jahr 2050 könnte der Preis von Hydrex potenziell ein Wachstum von 238.64% erleben. Er könnte einen Handelspreis von $ 1.1205 erreichen. Jahr Preis Wachstum 2025 $ 0.330913 0.00%

2026 $ 0.347458 5.00%

2027 $ 0.364831 10.25%

2028 $ 0.383073 15.76%

2029 $ 0.402226 21.55%

2030 $ 0.422338 27.63%

2031 $ 0.443455 34.01%

2032 $ 0.465627 40.71% Jahr Preis Wachstum 2033 $ 0.488909 47.75%

2034 $ 0.513354 55.13%

2035 $ 0.539022 62.89%

2036 $ 0.565973 71.03%

2037 $ 0.594272 79.59%

2038 $ 0.623985 88.56%

2039 $ 0.655185 97.99%

2040 $ 0.687944 107.89% Mehr anzeigen Kurzfristige Hydrex Preisvorhersage für heute, morgen, diese Woche und 30 Tage Datum Preisvorhersage Wachstum October 27, 2025(Heute) $ 0.330913 0.00%

October 28, 2025(Morgen) $ 0.330958 0.01%

November 3, 2025(Diese Woche) $ 0.331230 0.10%

November 26, 2025(30 Tage) $ 0.332272 0.41% Hydrex (HYDX) Preisvorhersage heute Der prognostizierte Preis für HYDX am October 27, 2025(Heute) beträgt $0.330913 . Diese Prognose spiegelt das berechnete Ergebnis des angegebenen Wachstumsprozentsatzes wider und gibt den Benutzern einen Überblick über die potenzielle Preisbewegung für den heutigen Tag. Hydrex (HYDX) Preisvorhersage für morgen Für October 28, 2025(Morgen) liegt die Preisvorhersage für HYDX bei $0.330958 , basierend auf einer jährlichen Wachstumsrate von 5% . Diese Ergebnisse bieten einen geschätzten Ausblick auf den Wert des Tokens, basierend auf den gewählten Parametern. Hydrex (HYDX) Preisvorhersage für diese Woche Bis November 3, 2025(Diese Woche) liegt die Preisvorhersage für HYDX bei 5% , basierend auf einer jährlichen Wachstumsrate von $0.331230 . Diese wöchentliche Prognose wird auf Grundlage des gleichen Wachstumsprozentsatzes berechnet, um eine Vorstellung von möglichen Preisentwicklungen in den kommenden Tagen zu geben. Hydrex (HYDX) 30-Tage-Preisvorhersage Blickt man auf die nächsten 30 Tage, liegt der prognostizierte Preis für HYDX bei $0.332272 . Diese Vorhersage basiert auf einer jährlichen Wachstumsrate von 5% , um abzuschätzen, wo der Wert des Tokens nach einem Monat stehen könnte.

Der aktuelle HYDX-Preis beträgt --. Er weist eine 24-Stunden-Änderung von 0.00% auf, bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Darüber hinaus verfügt HYDX über ein Umlaufangebot von 21.66M und eine gesamte Marktkapitalisierung von $ 7.08M.

Hydrex Historischer Preis Laut den neuesten Daten auf der Live-Preisseite von Hydrex beträgt der aktuelle Preis von Hydrex 0.330913USD. Das umlaufende Angebot von Hydrex (HYDX) liegt bei 21.66M HYDX , was zu einer Marktkapitalisierung von $7,080,653 führt. Zeitraum Veränderung(%) Veränderung(USD) Hoch Tief 24 Stunden -8.67% $ -0.031430 $ 0.362438 $ 0.327296

7 Tage -33.57% $ -0.111116 $ 0.544213 $ 0.151771

30 Tage 128.52% $ 0.425295 $ 0.544213 $ 0.151771 24-Stunden-Preisentwicklung In den letzten 24 Stunden hat Hydrex eine Preisbewegung von $-0.031430 gezeigt, was einer Wertveränderung von -8.67% entspricht. 7-Tage-Preisentwicklung In den letzten 7 Tagen wurde Hydrex zu einem Höchstpreis von $0.544213 und einem Tiefstpreis von $0.151771 gehandelt. Es verzeichnete eine Preisänderung von -33.57% . Dieser aktuelle Trend zeigt das Potenzial von HYDX für weitere Bewegungen auf dem Markt. 30-Tage-Leistung Im letzten Monat hat Hydrex eine Veränderung von 128.52% erfahren, was etwa $0.425295 zu seinem Wert hinzufügt. Dies deutet darauf hin, dass HYDX in naher Zukunft weitere Preisänderungen erleben könnte.

Wie funktioniert das Preisvorhersagemodell von Hydrex (HYDX)? Das Hydrex Preisvorsage-Modul ist ein benutzerfreundliches Werkzeug, das Ihnen hilft, potenzielle zukünftige Preise von HYDX basierend auf Ihren eigenen Wachstumsannahmen zu schätzen. Egal, ob Sie ein erfahrener Händler oder ein neugieriger Investor sind, dieses Modul bietet eine einfache und interaktive Möglichkeit, den zukünftigen Wert des Tokens vorherzusagen. 1. Geben Sie Ihre Preiswachstumsprognose ein Beginnen Sie damit, die gewünschte Wachstumsprozentzahl einzugeben, die je nach Markteinschätzung sowohl positiv als auch negativ sein kann. Dies könnte Ihre Erwartungen für Hydrex im kommenden Jahr, in fünf Jahren oder sogar Jahrzehnten in die Zukunft widerspiegeln. 2. Berechnen Sie den zukünftigen Preis Sobald Sie die Wachstumsrate eingegeben haben, klicken Sie auf die Schaltfläche „Berechnen“. Das Modul wird sofort den prognostizierten zukünftigen Preis von HYDX berechnen und Ihnen eine klare Visualisierung davon bieten, wie Ihre Vorhersage den Wert des Tokens im Laufe der Zeit beeinflusst. 3. Verschiedene Szenarien erkunden Sie können mit verschiedenen Wachstumsraten experimentieren, um zu sehen, wie unterschiedliche Marktbedingungen den Preis von Hydrex beeinflussen könnten. Diese Flexibilität ermöglicht es Ihnen, sowohl optimistische als auch konservative Prognosen zu analysieren, was Ihnen hilft, fundiertere Entscheidungen zu treffen. 4. Benutzerstimmung und Community-Einblicke Das Modul integriert auch Benutzerdaten zur Stimmung, sodass Sie Ihre Vorhersagen mit denen anderer Benutzer vergleichen können. Dieser kollektive Input bietet wertvolle Einblicke in die Wahrnehmung der Gemeinschaft hinsichtlich der Zukunft von HYDX. Technische Indikatoren für die Preisvorhersage Um die Genauigkeit der Vorhersage zu verbessern, nutzt das Modul eine Vielzahl von technischen Indikatoren und Marktdaten. Dazu gehören: Exponentiell gleitende Durchschnitte (EMA):Hilft dabei, den Preistrend des Tokens zu verfolgen, indem Schwankungen geglättet werden und Einblicke in mögliche Trendwenden gegeben werden. Bollinger-Bänder: Misst die Marktschwankungen und identifiziert potenzielle Überkauf- oder Überverkaufsbedingungen. Relativer Stärke-Index (RSI): Bewertet die Marktdynamik von HYDX, um zu bestimmen, ob sich der Markt in einer bullischen oder bärischen Phase befindet. Gleitender Durchschnitt Konvergenz Divergenz (MACD): Bewertet die Stärke und Richtung der Preisbewegungen, um potenzielle Ein- und Ausstiegspunkte zu identifizieren. Durch die Kombination dieser Indikatoren mit Echtzeit-Marktdaten bietet das Modul eine dynamische Preisvorhersage und hilft Ihnen, tiefere Einblicke in das zukünftige Potenzial von Hydrex zu gewinnen.

Warum ist die Preisvorhersage für HYDX wichtig?

HYDX Preisvorhersagen sind aus mehreren Gründen von entscheidender Bedeutung, und Anleger engagieren sich für verschiedene Zwecke:

Entwicklung von Investitionsstrategien: Vorhersagen helfen Investoren, Strategien zu formulieren. Durch die Einschätzung zukünftiger Preise können sie entscheiden, wann sie Kryptowährungen kaufen, verkaufen oder halten sollten.

Risikobewertung: Das Verständnis potenzieller Kursbewegungen ermöglicht es Investoren, das Risiko eines bestimmten Krypto-Vermögenswerts einzuschätzen. Dies ist entscheidend, um potenzielle Verluste zu managen und zu minimieren.

Marktanalyse: Vorhersagen beinhalten oft die Analyse von Markttrends, Nachrichten und historischen Daten. Diese umfassende Analyse hilft Investoren, die Marktdynamik und die Faktoren, die Preisänderungen beeinflussen, besser zu verstehen.

Portfolio-Diversifikation: durch die Vorhersage, welche Kryptowährungen sich gut entwickeln könnten, können Investoren ihre Portfolios entsprechend diversifizieren und das Risiko auf verschiedene Vermögenswerte verteilen.

Langfristige Planung: Investoren, die auf langfristige Gewinne abzielen, verlassen sich auf Vorhersagen, um Kryptowährungen mit Potenzial für zukünftiges Wachstum zu identifizieren.

Psychologische Vorbereitung: das Wissen über mögliche Preisszenarien bereitet Investoren emotional und finanziell auf die Marktvolatilität vor.

Community-Engagement: Preisvorhersagen für Kryptowährungen führen oft zu Diskussionen innerhalb der Investoren-Community, was zu einem breiteren Verständnis und einer kollektiven Weisheit über Markttrends beiträgt.

