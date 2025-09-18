Die technische Analyse ist ein weit verbreitetes Instrument im Finanzinvesting, das darauf abzielt, zukünftige Markttrends vorherzusagen, indem historische Kursbewegungen und Handelsdaten untersucht wDie technische Analyse ist ein weit verbreitetes Instrument im Finanzinvesting, das darauf abzielt, zukünftige Markttrends vorherzusagen, indem historische Kursbewegungen und Handelsdaten untersucht w
Einsteigerleitfaden: Ein umfassender Überblick über die technische Analyse von Kryptowährungen

Die technische Analyse ist ein weit verbreitetes Instrument im Finanzinvesting, das darauf abzielt, zukünftige Markttrends vorherzusagen, indem historische Kursbewegungen und Handelsdaten untersucht werden. Dieser Artikel wird die grundlegenden Annahmen hinter der technischen Analyse aufschlüsseln, ihre vier wichtigsten Einflussfaktoren erläutern und mehrere klassische Theorien vorstellen, um Investoren dabei zu helfen, die technische Analyse im Kryptowährungshandel besser zu verstehen und anzuwenden.

1. Historische Ursprünge der technischen Analyse: Aus der Edo-Zeit Japans


Die technische Analyse hat eine lange Geschichte, die bis in die Zeit des Tokugawa-Shogunats in Japan (1603–1867) und den Reishandel zurückreicht. Um Kursschwankungen aufzuzeichnen und zukünftige Trends vorherzusagen, entwickelte ein Händler namens Homma Munehisa die frühe Form von Candlestick-Charts.

Im Laufe der Jahrhunderte entwickelte sich diese Methode weiter und verzweigte sich in verschiedene Formen, darunter einfache Candlestick-Charts, technische Indikatoren und umfassende Analyseframeworks wie die Dow-Theorie, Elliott-Wellen-Theorie, Gann-Theorie und die Chan-Theorie.

Auch wenn jede Schule ihren eigenen einzigartigen Ansatz hat, verfolgen sie alle dasselbe Ziel: historische Marktdaten zu interpretieren, um zukünftige Kursbewegungen vorherzusagen und profitable Chancen zu identifizieren.

2. Grundannahmen der technischen Analyse: Die drei Säulen


Alle Frameworks der technischen Analyse basieren auf drei grundlegenden Annahmen:

2.1 Marktgeschehen diskontiert alles


Nach der Theorie der effizienten Märkte spiegeln Kursbewegungen in einem vollständig wettbewerbsorientierten und transparenten Markt alle verfügbaren Informationen wider, einschließlich der Fundamentaldaten eines Projekts, der makroökonomischen Bedingungen, der Token-Verteilung und mehr. Dieses Prinzip bildet die Grundlage der technischen Analyse; ohne es wäre der gesamte Ansatz bedeutungslos.


Kursbewegungen sind nicht völlig zufällig, sondern neigen dazu, identifizierbaren Trends zu folgen. Sobald sich ein Trend etabliert hat, hält er oft über einen bestimmten Zeitraum an. Dies ist das zentrale Konzept der technischen Analyse.

2.3 Geschichte neigt dazu, sich zu wiederholen


Wenn die Marktbedingungen denen in der Vergangenheit ähneln, treffen Investoren oft Entscheidungen auf Grundlage früherer Erfolge oder Misserfolge. Dadurch neigen Marktverhalten und Kursmuster dazu, sich im Laufe der Zeit zu wiederholen.

3. Vier Kernelemente der technischen Analyse


Alle Methoden der technischen Analyse beruhen auf den folgenden vier Schlüsselfaktoren:

1) Preis: Die direkteste Widerspiegelung der Marktaktivität, die den Konsens zwischen Käufern und Verkäufern darstellt.

2) Volumen: Zeigt den Grad der Marktteilnahme an. Höheres Volumen deutet auf stärkere Aktivität und Marktinteresse hin, während niedrigeres Volumen eine geringere Teilnahme signalisiert.

3) Zeit: Der Zeitraum, in dem sich Muster bilden und entwickeln. Unterschiedliche Zeitrahmen entsprechen unterschiedlichen Niveaus der Kursschwankung.

4) Preisspanne: Das Ausmaß der Kursschwankungen innerhalb eines bestimmten Zeitraums. Im Allgemeinen ermöglichen längere Zeitrahmen größere potenzielle Kursbewegungen.

4. Klassische Theorien der technischen Analyse


4.1 Dow-Theorie


Die von Charles Henry Dow entwickelte Dow-Theorie gilt als Grundlage aller technischen Marktanalyseframeworks. Sie umfasst drei Grundannahmen und fünf zentrale Prinzipien und bildet ein vollständiges Trendfolgesystem. Im Kern steht die Einteilung der Kursbewegungen in drei Trends:

1) Primärtrend: Dauert ein Jahr oder länger und kann bullisch, bärisch oder eine seitliche Konsolidierungsphase sein.
2) Sekundärtrend: Bewegt sich gegen den Primärtrend und dauert etwa drei Wochen bis mehrere Monate, wobei er typischerweise ein Drittel bis zwei Drittel der Bewegung des Primärtrends korrigiert.
3) Miniortrend: Kurzfristige Schwankungen innerhalb der Sekundärtrends, oft tägliche Kursanpassungen. Sie sind zwar schwierig isoliert zu analysieren, aber nützlich, um die Richtung der Primär- und Sekundärtrends zu bestätigen und zu interpretieren.


Illustration of the Three Trends in Dow Theory

4.2 Elliott-Wellen-Theorie


Die von dem amerikanischen Wertpapieranalysten Ralph Nelson Elliott vorgeschlagene Elliott-Wellen-Theorie entstand aus seiner Untersuchung des Dow-Jones-Index und fasst den Zusammenhang zwischen Marktpreisbewegungen und Wellenmustern zusammen. Wenn die Dow-Theorie erklärt, was ein Trend ist, liefert die Elliott-Wellen-Theorie eine detailliertere Beschreibung, wie sich dieser Trend entfaltet.

1) Wellenstruktur

Aufbauend auf der Einteilung der Markttrends in der Dow-Theorie unterteilt die Elliott-Wellen-Theorie einen vollständigen Marktzyklus in acht Wellen: fünf Impulswellen und drei Korrekturwellen.
  • Jede Welle enthält kleinere Wellen (Teilwellen), und jede Welle ist selbst Teil einer größeren Welle.
  • In einem Bullenmarkt-Modell verlaufen die fünf Impulswellen nach oben, üblicherweise als Wellen 1, 2, 3, 4 und 5 bezeichnet, während sich die Korrekturwellen nach unten bewegen und als Wellen A, B und C bezeichnet werden.
  • Umgekehrt verlaufen in einem Bärenmarkt die fünf Impulswellen nach unten, und die Korrekturwellen bewegen sich nach oben.

Bullenmarkt-Wellentheorie-Diagramm

2) Verschachtelungsstruktur der Wellen

Wellenstrukturen sind nicht nur einfache Zyklen, sondern können auch ineinander verschachtelt sein. Mit anderen Worten: Jede einzelne Kurswelle kann gleichzeitig auf verschiedenen Ebenen von Marktzyklen existieren (entsprechend dem Primärtrend, Sekundärtrend und den kleineren Schwankungen in der Dow-Theorie). Eine vollständige Fünf-Wellen- oder Drei-Wellen-Struktur kann lediglich eine kleinere Welle innerhalb eines größeren Wellenzyklus darstellen; umgekehrt kann jede kleinere Welle innerhalb eines Zyklus in die Mikrostruktur von Impuls- oder Korrekturwellen unterteilt werden.

4.3 Gann-Theorie


Die Gann-Theorie wurde von William D. Gann entwickelt, einem der erfolgreichsten Investoren des 20. Jahrhunderts. Unter Einbeziehung von Mathematik, Geometrie, Religion und Astronomie schuf Gann ein einzigartiges System der technischen Analyse, das Zeit und Preis miteinander verbindet. Es umfasst zahlreiche Handelsregeln, Retracement-Prinzipien und Zyklentheorien, darunter Ganns 21 Handelsregeln, 12 Handelsprinzipien, Gann-Retracement-Regeln, Zyklustheorie, Wellenprinzipien, Teilungsverhältnisse, Marktgeometrie und verschiedene Charting-Tools.

Wichtige Elemente der Gann-Theorie sind:

1) Kursschwankungen als Grundlage der Marktzyklen: Der Preis bewegt sich in Form von Anstiegen und Rückgängen. Wenn der Preis von einem Anstieg in einen Rückgang übergeht, fungieren Retracement-Level von 25%, 50% und 75% oft als wichtige Unterstützungszonen. Beginnt der Preis von einem Tief aus zu steigen, markieren Multiplikatoren wie 1.25, 1.5, und 2 häufig bedeutende Widerstandsniveaus.

2) Dauer des Erholungszyklus: In einem Aufwärtstrend dauern Korrekturen, gemessen in Monaten, normalerweise nicht länger als 2 Monate. In Wochen gemessen dauern Rücksetzer oft 2–3 Wochen. Bei starken Rückgängen können kurzfristige Erholungen 3–4 Monate andauern.

3) Zeitzyklen: Langfristige Zyklen umfassen typischerweise 20, 30 oder mehr als 60 Jahre. Mittelfristige Zyklen betragen 1, 2 oder 3 Jahre. Kurzfristige Zyklen können so kurz wie 4 Minuten sein.

4) Wichtige zyklische Wendepunkte: Zeiträume von 10 Jahren und 7 Jahren stellen häufig bedeutende Zykluswenden dar, die sich zur Vorhersage großer Marktspitzen und -tiefs eignen.

4.4 Chan-Theorie


Die Chan-Theorie ist ein technisches Analyse-Framework, das von der chinesischen Online-Persönlichkeit Chan Zhong Shuo Chan entwickelt wurde. Es handelt sich um ein geometriebasiertes System, das Marktbewegungen Schritt für Schritt aus Strukturmustern ableitet, mit dem Ziel, alle möglichen Kursverläufe vollständig zu kategorisieren und praktische Handelsentscheidungen zu leiten.

Das Kernprinzip der Chan-Theorie lautet: „Alle Trends müssen vollständig sein“ und umfasst die folgenden Schlüsselaspekte:

1) Marktbewegungen lassen sich in drei Typen einteilen: Aufwärtstrend, Abwärtstrend und Seitwärtsbewegung.
2) Jeder gegebene Trendtyp muss seinen vollständigen Verlauf nehmen, bevor er endet.
3) Jeder abgeschlossene Trend enthält eine „Zentralachse“, eine Struktur, die aus drei kleineren Trends der nächstniedrigeren Zeitebene besteht.
4) Sobald ein Trend abgeschlossen ist, wechselt er zwangsläufig in einen der beiden anderen Typen. Beispielsweise geht der Markt nach dem Ende eines Abwärtstrends entweder in eine Seitwärtsbewegung oder in einen Aufwärtstrend über.

5. Wichtige Merkmale und Anwendungen der vier großen Theorien der technischen Analyse


Theorie
Wichtige Merkmale/Eigenschaften
Geeignet für
Dow-Theorie
Betont das Folgen von Trends
Bestimmung der allgemeinen Marktrichtung
Elliott-Wellen-Theorie
Unterteilt Trends in strukturierte, hierarchische Wellen
Mittel- bis langfristige Marktanalyse
Gann-Theorie
Konzentriert sich auf die genaue Beziehung zwischen Zeit und Preis
Langfristige Marktzyklusprognosen
Chan-Theorie
Verwendet geometrische Methoden zur Quantifizierung von Trendstrukturen
Genaues Bestimmen von Ein- und Ausstiegspunkten

6. Drei wesentliche Vorteile des Erlernens der technischen Analyse von Kryptowährungen


In volatilen Kryptowährungsmärkten ist die technische Analyse ein besonders wichtiges Investment-Tool. Im Vergleich zu traditionellen Märkten werden Krypto-Assets rund um die Uhr gehandelt und reagieren schnell auf Informationsänderungen, was die technische Analyse noch praktischer für die Entwicklung von Handelsstrategien macht.

Das Erlernen und Beherrschen der technischen Analyse bietet mehrere bedeutende Vorteile:


Die technische Analyse hilft Investoren zu erkennen, ob sich der Markt in einem Aufwärtstrend, Abwärtstrend oder einer Seitwärtsphase befindet, und verhindert so, dass man Kursen am Hochpunkt hinterherläuft oder in Panik am Tiefpunkt verkauft. Dies erhöht die Erfolgsquote von Transaktionen und verbessert die Effizienz der Kapitalnutzung.

6.2 Verbesserung der Risikomanagement-Fähigkeiten


Durch das Festlegen von Take-Profit- und Stop-Loss-Niveaus sowie die Analyse von Unterstützungs- und Widerstandszonen können Investoren Gegenmaßnahmen im Voraus vorbereiten und so Verluste durch plötzliche Marktbewegungen reduzieren.

6.3 Stärkung der Handelslogik und Disziplin


Die technische Analyse hilft Investoren, emotionale Entscheidungen zu vermeiden, stärkt die Disziplin und ermöglicht es, menschliche Emotionen wie Gier und Angst gelassener zu handhaben.

7. Auswahl der technischen Analysemethode, die zu Ihnen passt


Das Angebot an technischen Analysemethoden am Markt ist riesig und reicht von einfach bis komplex. Jeder Investor hat unterschiedliche Persönlichkeitsmerkmale, Risikopräferenzen und Handelszeiträume, was bedeutet, dass das ideale System der technischen Analyse von Person zu Person variiert. In einem sich schnell verändernden Markt kann keine einzelne Methode alle Szenarien abdecken. Dies gilt insbesondere in Phasen erhöhter emotionaler Volatilität, wenn die technische Analyse „verzerrt“ werden kann und zu Fehlentscheidungen führt.

Daher sollten Investoren Strategien entsprechend ihrem Erfahrungsstand auswählen:

  • Einsteiger können mit Candlestick-Formationen und der Dow-Theorie beginnen, um ein grundlegendes Verständnis von Trends aufzubauen.
  • Fortgeschrittene Händler können zur Elliott-Wellen-Theorie und zu Gann-Tools übergehen, um ihre Fähigkeit zur Bewertung von Trendstrukturen zu stärken.
  • Erfahrene Händler können die „Chan-Theorie“ studieren, um ihre Analyse komplexer Marktbewegungen zu vertiefen.

Unabhängig von der gewählten Methode bleiben unabhängiges Urteilsvermögen und rationales Denken unerlässlich. Die technische Analyse kann zwar leistungsstarke Werkzeuge für den Handel bieten, berücksichtigt jedoch nicht alle fundamentalen Variablen. Die Fundamentalanalyse hingegen bietet durch die Untersuchung des Projektwerts, von Finanzdaten, Branchenzyklen und makroökonomischen Rahmenbedingungen eine stabilere Grundlage für Anlageentscheidungen.

Nur durch die Kombination von technischer und fundamentaler Analyse, um sowohl den Marktrhythmus als auch den langfristigen Wert zu erfassen, können Investoren eine widerstandsfähigere und anpassungsfähigere Anlagestrategie entwickeln. In einem unsicheren Markt sind Rationalität und multidimensionale Analyse wesentliche Schritte auf dem Weg zu einem reifen Investor.

Haftungsausschluss: Dieses Material stellt keine Beratung zu Investitionen, Steuern, rechtlichen Angelegenheiten, Finanzen, Buchhaltung, Consulting oder anderen damit verbundenen Dienstleistungen dar und ist keine Empfehlung zum Kauf, Verkauf oder Halten von Vermögenswerten. MEXC Learn stellt Informationen ausschließlich zu Referenzzwecken bereit und stellt keine Anlageberatung dar. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie die damit verbundenen Risiken vollständig verstehen und investieren Sie vorsichtig. Alle Anlageentscheidungen und -ergebnisse liegen in der alleinigen Verantwortung des Benutzers.

