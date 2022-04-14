ZyfAI (ZFI) Tokenomics Få vigtig indsigt i ZyfAI (ZFI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

ZyfAI (ZFI) Information ZyFAI is a DeFi Agent built to automate and optimize yield farming across protocols. It relies on real-time data and smart account automation to manage user funds in the most efficient way possible. By continuously reallocating assets, ZyFAI maximizes APY without requiring manual rebalancing. The project was built built by the Zyfi team, a leader in Account Abstraction infrastructure on ZKsync and aims to make DeFi accessible and automated to everyone. Officiel hjemmeside: https://www.zyf.ai/ Hvidbog: https://docs.zyf.ai/ Køb ZFI nu!

ZyfAI (ZFI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for ZyfAI (ZFI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 4.86M $ 4.86M $ 4.86M Samlet udbud $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Cirkulerende forsyning $ 112.21M $ 112.21M $ 112.21M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 21.65M $ 21.65M $ 21.65M Alle tiders Høj: $ 0.066037 $ 0.066037 $ 0.066037 Alle tiders Lav: $ 0.00271515 $ 0.00271515 $ 0.00271515 Nuværende pris: $ 0.04350632 $ 0.04350632 $ 0.04350632 Få mere at vide om ZyfAI (ZFI) pris

ZyfAI (ZFI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for ZyfAI (ZFI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ZFI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ZFI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ZFI's tokenomics, kan du udforske ZFI tokens live-pris!

